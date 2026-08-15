Enam Pemain Persija Jakarta Dapat Latihan Khusus di TC Thailand, Termasuk Rizky Ridho

Rizky Ridho bergabung dengan skuad Persija di TC Thailand. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Enam pemain Persija Jakarta yang baru membela Timnas Indonesia sudah bergabung di pemusatan latihan (TC) di Thailand, termasuk Rizky Ridho, mendapat program latihan khusus.
Selain Rizky Ridho, kelima pemain lain adalah Nadeo Argawinata, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, dan Jordi Amat.
Mereka langsung menjalani latihan bersama skuad pada Sabtu (15/8), namun menu latihan yang dilahap berbeda dengan pemain lain.
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengungkapkan, keenam pemain berlabel Timnas Indonesia akan menjalani latihan terpisah.
Menurut dia, mereka harus melalui sejumlah tahap untuk memastikan kesiapan dan kebugaran fisiknya berada di level yang sama dengan para pemain yang sudah lebih dulu menjalani TC di Thailand.
“Mereka akan diberikan program terpisah. Karena setelah berlaga di turnamen, mental dan fisik mereka sangat lelah," terang Shin Tae-yong.
"Meskipun mereka sudah mendapat libur, kami harus membangun kondisi latihan dasar mereka terlebih dahulu sebelum menyatukan mereka ke latihan tim,” ungkap Shin Tae-yong, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (15/8).
Keenam pemain tersebut baru bisa bergabung dalam TC Persija Jakarta di Thailand bukan tanpa alasan. Mereka sebelumnya menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.
Dengan demikian, skuad Persija Jakarta saat ini sudah lengkap berkekuatan 28 pemain di TC Thailand.
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