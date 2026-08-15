Penang FC Bawa Dejan Tumbas ke Surabaya, Pelatih Ungkap Peluang Tampil Lawan Persebaya

Dejan Tumbas latihan bersama Penang FC di Gelora Bung Tomo. Penang FC baru mendatangkan Dejan Tumbas dari Persebaya Surabaya. Pelatih Wan Rohaimi menyebut peluangnya tampil masih fifty-fifty. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Penang FC membawa kejutan jelang menghadapi Persebaya Surabaya. Mantan pemain Green Force, Dejan Tumbas, masuk dalam rombongan tim asal Malaysia tersebut yang datang ke Surabaya. Namun, peluang pemain asal Serbia itu tampil menghadapi mantan klubnya masih tanda tanya.
Pelatih Penang FC, Wan Rohaimi, menyebut kondisi Tumbas belum sepenuhnya bisa dipastikan. Keputusan untuk menurunkannya dalam pertandingan sangat bergantung pada kondisi sang pemain.
“Kami memang baru saja mendatangkan Dejan Tumbas. Dia juga kami bawa ke Surabaya. Tapi, apakah dia akan turun? Saat ini, kondisinya masih fifty-fifty. Semua bergantung pada Tumbas sendiri,” kata Wan Rohaimi.
Wan mengatakan, Tumbas masih memiliki peluang untuk dimainkan. Jika kondisi pemain tersebut dinilai baik pada hari pertandingan, bukan tidak mungkin Tumbas langsung mendapat kesempatan tampil.
“Kalau besok (hari ini) kondisinya baik, bisa saja kami turunkan,” ujar pelatih Penang FC tersebut.
Kehadiran Tumbas menjadi keuntungan tersendiri bagi Penang FC. Sebab, pemain tersebut memiliki pengalaman bermain di Indonesia dan pernah memperkuat Persebaya Surabaya.
Wan menilai pengetahuan Tumbas tentang sepak bola Indonesia bisa membantu timnya menghadapi Green Force. Karena itu, peluang untuk memainkan sang pemain tetap terbuka jika kondisinya memungkinkan.
“Apalagi, dia tahu banyak soal sepak bola Indonesia,” tutur Wan.
Jika benar diturunkan, laga tersebut bakal menjadi momen menarik bagi Tumbas. Dia berpeluang menghadapi klub yang pernah dibelanya, kali ini dengan seragam Penang FC.
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