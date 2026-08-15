Prediksi Persebaya vs Penang FC: Tavares Tak Mau Pesta Juara Ternoda, Semua Pemain Bakal Tampil

Persebaya Surabaya siapkan rotasi saat menghadapi Penang FC. Bernardo Tavares memastikan semua pemain berpeluang tampil di laga uji coba. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya punya dua agenda di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertama, Green Force bakal merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 bersama Bonek sore ini mulai pukul 15.30 WIB.
Malam harinya, mereka akan menggelar laga uji coba melawan tim asal Malaysia, Penang FC (live SinpoTV pukul 19.00 WIB). Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menegaskan timnya tidak boleh merusak momen pesta juara.
“Ini adalah pertandingan kandang, kami bermain dengan dukungan supporter. Jadi, ini adalah laga yang harus kami coba menangkan sejak peluit awal dibunyikan,” kata Tavares dalam sesi konferensi pers kemarin petang.
Hal senada diungkapkan bek Green Force, Risto Mitrevski. Menurutnya, laga uji coba kali ini cukup penting.
“Kami harus menganggap laga ini secara serius. Kami tidak peduli siapa yang bakal starter atau di bangku cadangan, semua harus memberikan yang maksimal,” kata bek 34 tahun itu.
Kemenangan akan membuat Green Force makin percaya diri menatap Super League 2026–2027.
Meski mengincar kemenangan, Tavares tetap bakal melakukan rotasi. “Kami akan mencoba memantau beberapa pemain yang mungkin belum mendapatkan banyak menit. Saya ingin memberikan kesempatan kepada semua pemain,” katanya.
Kebetulan, setiap tim bisa melakukan pergantian sebanyak 15 kali. Artinya, peluang untuk menurunkan semua pemain terbuka lebar.
“Ini jadi kesempatan bagus untuk memantau pemain secara langsung. Laga pramusim ini membantu saya untuk menilai performa pemain lapis kedua atau ketiga,” terang pelatih asal Portugal itu.
Meski bakal menurunkan semua pemain, Tavares meminta skuadnya untuk tetap maksimal. “Kami tidak boleh menggunakan alasan rotasi pemain sebagai pembenaran untuk tampil tidak intens, tidak agresif, atau tidak bermain sesuai dengan identitas yang kami inginkan,” beber pelatih yang membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022–2023 itu.
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