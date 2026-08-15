Persebaya Tantang Penang FC, Risto Mitrevski Ingatkan Green Force Tak Boleh Lengah

JawaPos.com - Persebaya Surabaya diminta tetap serius saat menghadapi Penang FC dalam International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (15/8) malam WIB. Bek tengah Risto Mitrevski menegaskan laga ketujuh pramusim Bajol Ijo tetap harus dijalani dengan standar permainan terbaik.

Bagi Risto, status pertandingan sebagai laga persahabatan bukan alasan untuk menurunkan intensitas. Setiap pemain yang mendapat kesempatan tampil, baik sebagai starter maupun pengganti, harus memberikan kemampuan maksimal.

“Pertandingan besok sama pentingnya seperti pertandingan lainnya. Kami harus menjalaninya dengan serius. Siapa pun yang bermain, baik sebagai starter maupun pemain pengganti, harus memberikan kemampuan maksimal,” kata Risto dalam konferensi pers, Jumat (14/8).

Persebaya sebelumnya telah menjalani enam pertandingan pramusim. Satu laga berlangsung di GBT saat menghadapi PSIS Semarang, sedangkan lima pertandingan lainnya dimainkan dalam Piala Presiden 2026.

Rangkaian tersebut berakhir dengan trofi. Persebaya keluar sebagai juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung melalui drama adu penalti di partai final.

Namun, keberhasilan itu tidak ingin dijadikan alasan untuk terlena. Risto menilai gelar Piala Presiden sudah menjadi bagian dari perjalanan yang harus ditinggalkan untuk sementara agar fokus tim kembali tertuju pada musim baru.

“Kami memang sangat senang dengan keberhasilan di Piala Presiden. Namun, itu sudah menjadi bagian dari sejarah. Sekarang kami harus fokus mempersiapkan diri menghadapi musim baru,” ujarnya.

Laga melawan Penang FC menjadi salah satu kesempatan Persebaya untuk kembali mengukur kesiapan tim. Risto menilai pemain yang dipercaya tampil harus mampu menunjukkan kontribusi sesuai standar yang diharapkan.

Pertandingan ini juga menghadirkan cerita lain bagi Persebaya karena berkaitan dengan Dejan Tumbas. Pemain yang pernah memperkuat Persebaya pada musim 2025/2026 itu disebut menjadi bagian dari skuad Penang FC.