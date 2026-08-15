Modal Besar Persebaya! Ramadhan Sananta Pernah Menang Lawan Penang FC

Ramadhan Sananta punya pengalaman menghadapi Penang FC. Striker Persebaya itu dua kali melawan Penang saat memperkuat DPMM FC. (Antara)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya memang belum pernah melawan Penang FC. Namun, sang bomber, Ramadhan Sananta, tahu kekuatan tim asal Malaysia itu.
Sebab, Sananta pernah dua kali melawan Penang FC. Itu terjadi saat musim lalu dia memperkuat tim asal Brunei Darussalam, DPMM FC, yang berlaga di Liga Malaysia.
“Kami menang saat bermain di kandang, kemudian ketika bermain tandang kami kalah. Jadi, sedikit banyak saya sudah mengetahui karakter Penang,” kata Sananta, dilansir dari laman Persebaya.id.
Dalam pertemuan pertama di kandang pada 23 Desember 2025, DPMM FC menang 2-1. Sementara itu, ketika away pada 15 Mei 2026, mereka kalah 2-0. Karena itu, Sananta tahu apa yang harus dilakukan ketika melawan Penang FC.
Namun, Sananta mengatakan dirinya dan pemain lainnya harus tetap waspada. “Karena mereka sekarang tentu memiliki tim yang berbeda, bahkan mungkin sudah berkembang lebih baik. Kami juga akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan nanti,” terangnya.
Sananta yakin bisa berbuat banyak jika diturunkan dalam laga melawan Penang FC. Apalagi, dia mengaku dirinya dalam kondisi terbaik.
“Kalau menggunakan persentase, mungkin (kondisi) sudah hampir 100 persen. Tinggal beberapa hal kecil yang perlu kami bangun, terutama chemistry dan kebersamaan,” tuturnya.
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Jawa Pos
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