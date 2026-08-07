Meski Kalah di Final, Adam Alis Sebut Persib Bandung Sudah Tunjukkan Mental dan Semangat Juang

Pesepak bola Persib Bandung Adam Alis. (M Risyal Hidayat/Antara)
JawaPos.com - Persib Bandung harus mengubur impian mengangkat trofi Piala Presiden 2026 setelah kalah dari Persebaya Surabaya melalui drama adu penalti pada partai final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8).
Namun hasil tersebut tidak mengurangi rasa bangga sang kapten, Adam Alis, terhadap perjuangan seluruh pemain selama turnamen.
Gelandang bernomor punggung 18 itu menilai perjalanan Persib Bandung hingga mencapai partai puncak merupakan pencapaian yang layak diapresiasi.
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Menurut dia, tim mampu tampil kompetitif meski menjalani masa persiapan yang relatif singkat dan belum diperkuat skuad secara lengkap.
Sejak fase grup, Persib Bandung menunjukkan performa yang konsisten.
Tim berjuluk Maung Bandung berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan di fase grup sebelum menyingkirkan Persija Jakarta pada babak semifinal. Langkah tersebut mengantarkan mereka ke final untuk menghadapi Persebaya Surabaya.
Meski akhirnya gagal menjadi juara, Adam Alis memilih melihat perjalanan tim dari sisi positif. Ia mengaku bangga dengan semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain dalam setiap pertandingan.
"Selamat buat Persebaya yang sudah juara di Piala Presiden. Saya tidak ada kecewa sama sekali karena saya bangga pada teman-teman sudah sampai di titik ini, sejauh ini," ujar Adam Alis usai laga.
Selama turnamen berlangsung, Persib Bandung juga memberi kesempatan kepada sejumlah pemain muda dan wajah baru untuk menunjukkan kualitasnya.
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