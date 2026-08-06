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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.12 WIB

Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026! Kalahkan Persib Bandung Lewat Adu Penalti 6-5

Persebaya Surabaya merayakan keberhasilan menjadi juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung lewat adu penalti 6-5. (Persebaya) - Image

Persebaya Surabaya merayakan keberhasilan menjadi juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung lewat adu penalti 6-5. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menjadi juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung lewat drama adu penalti dengan skor 6-5 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026).

Setelah bermain 1-1 selama 90 menit dan tanpa gol pada extra time, Green Force memastikan gelar melalui eksekusi penalti yang berlangsung menegangkan.

Persebaya Surabaya dan Persib Bandung Sama Kuat 1-1

Persebaya Surabaya membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-20 melalui Ramadhan Sananta yang memanfaatkan umpan Rahmat Irianto untuk menaklukkan pertahanan Persib Bandung.

Keunggulan tersebut hanya bertahan lima menit karena Patricio Matricardi menyamakan kedudukan pada menit ke-25 setelah menyelesaikan umpan pendek tandukan Uilliam Barros.

Persib Bandung mengawali pertandingan dengan tekanan tinggi ke pertahanan Persebaya Surabaya, tetapi duet Yuran Fernandes dan Jose Mota tampil solid dalam meredam serangan Maung Bandung.

Setelah skor menjadi 1-1, kedua tim saling menekan dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi tidak ada tambahan gol hingga turun minum.

Babak Kedua Sengit, Persebaya Surabaya Nyaris Unggul

Memasuki babak kedua, Persib Bandung kembali mencoba menguasai permainan melalui Adam Alis yang berusaha menembus pertahanan Persebaya Surabaya.

Persib Bandung sempat mendapatkan celah pada menit ke-50, tetapi Catur Pamungkas mampu tampil solid dan melakukan sapuan untuk menggagalkan ancaman tersebut.

Persebaya Surabaya kemudian merespons lewat kecepatan Malik Risaldi yang beberapa kali mencoba memberikan tekanan dari sisi lapangan.

Editor: Banu Adikara
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