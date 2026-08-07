Jaya Hartono Beberkan Peran Daniel Alemao dan Traore, Persiraja Optimistis Tatap Liga 2

Pelatih Persiraja Jaya Hartono optimistis hadapi Liga 2. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh mulai menemukan gambaran kekuatan tim jelang menghadapi kompetisi musim 2026/27.
Pelatih Jaya Hartono memberikan penilaian positif terhadap dua pemain asing yang baru bergabung, yakni bek asal Brasil Daniel Alemao dan penyerang Pantai Gading Djakaridja Traore.
Kedua pemain tersebut dinilai mampu menunjukkan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim meski baru menjalani beberapa sesi latihan bersama skuad Laskar Rencong.
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Penampilan mereka menjadi sinyal positif di tengah proses pembentukan tim yang masih berlangsung.
Jaya Hartono mengaku cukup puas dengan performa Daniel Alemao di lini belakang. Menurut dia, bek berusia 27 tahun itu tidak hanya tampil solid saat bertahan, tetapi juga memiliki kemampuan membangun serangan dari area pertahanan.
"Daniel Alemao cukup bagus, penempatan posisinya juga cukup bagus, kemudian build up dia juga cukup bagus, sangat-sangat positif untuk membantu penyerangan," ujar Jaya Hartono.
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Kemampuan membaca permainan dan distribusi bola yang dimiliki Daniel dinilai akan menjadi nilai tambah bagi Persiraja. Kehadirannya diharapkan mampu membuat transisi dari lini belakang menuju lini tengah berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Jaya juga memberikan apresiasi terhadap penampilan Djakaridja Traore. Penyerang bertubuh jangkung tersebut dinilai memiliki ketenangan saat berada di depan gawang lawan dan berpotensi menjadi target utama di lini serang Persiraja.
Meski demikian, Jaya menilai Traore masih membutuhkan dukungan dari rekan-rekannya, terutama para pemain sayap.
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