Gagalkan Dua Penalti Persib, Reza Arya Sebut Gelar Juara Piala Presiden Awal Perjuangan Persebaya

Reza Arya sukses gagalkan dua penalti Persib bawa Persebaya juara Piala Presiden 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan hasil manis setelah keluar sebagai juara usai menundukkan Persib Bandung melalui drama adu penalti.
Salah satu sosok yang paling mencuri perhatian dalam laga final piala presiden Persib vs Persebaya adalah kiper Reza Arya Pratama yang tampil gemilang di bawah mistar.
Final yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) malam, berakhir imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu.
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Persebaya sempat unggul lebih dulu lewat gol Ramadhan Sananta pada menit ke-19 sebelum Persib mampu menyamakan kedudukan empat menit kemudian.
Pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Dalam momen krusial itu, Reza Arya tampil sebagai pembeda setelah berhasil menggagalkan dua eksekutor Persib.
Penampilan impresifnya membawa Green Force menang 6-5 sekaligus memastikan trofi Piala Presiden 2026 menjadi milik Persebaya.
Meski menjadi pahlawan kemenangan, Reza memilih merendah. Kiper asal Parepare tersebut menegaskan keberhasilan tim bukan karena satu pemain, melainkan hasil kerja keras seluruh skuad yang berjuang dalam kondisi fisik yang tidak ideal.
Menurut Reza, padatnya jadwal membuat Persebaya hampir tidak memiliki waktu untuk menjalani sesi latihan sebelum laga final. Waktu yang singkat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemulihan kondisi pemain agar siap tampil menghadapi Persib.
"Kami bahkan tidak sempat latihan karena waktu pemulihan sangat singkat. Bermain lebih dari 100 menit sampai adu penalti tentu sangat menguras tenaga, tetapi semua perjuangan itu terbayar dengan gelar juara," ujar Reza.
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