Meski Kalah di Piala Presiden, Pelatih Persib Igor Tolic Tetap Berikan Apresiasi Tinggi pada Pemain

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic tetap memberikan apresiasi tinggi kepada daya juang pemain meski timnya menelan kekalahan pada laga final Piala Presiden 2026.
Persib gagal membawa trofi Piala Presiden untuk kedua kali setelah dikalahkan Persebaya Surabaya melalui babak adu penalti yang berakhir dengan skor 4-5 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/7).
Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan tambahan waktu setelah gol Ramadhan Sananta disamakan Patricio Matricardi di babak pertama.
"Kami menembus partai puncak dengan kondisi tim yang tidak utuh. Kami mengorbitkan banyak pemain muda, dan pada akhirnya harus kalah lewat adu penalti," kata Igor Tolic, dikutip dari laman resmi Persib seperti dilansir dari Antara, Jumat (7/8).
Persib sejak awal turnamen tak diperkuat pemain-pemain terbaiknya karena mereka membela timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup (Piala AFF) 2026.
Sebanyak tujuh pemain masuk dalam skuad final Garuda untuk turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara itu. Mereka adalah Beckham Putra, Thom Haye, Eliano Reijnders, Marc Klok, Saddil Ramdani, serta dua penggawa anyar mereka, Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen.
Absennya pemain-pemain kunci itu membuat Persib memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda untuk tampil di turnamen pramusim ini, seperti Nazriel Alfaro Syahdan, Rafi Rasyiq, Adzikry Fadlillah, Faris Abdul Hafizh, hingga Ikhwan Ali Tanamal.
Di final, Maung Bandung juga kehilangan Mariano Peralta pada menit ke-112 karena kartu merah, sehingga mereka harus bermain dengan 10 pemain.
Kiper Fitrah Maulana sempat memperpanjang napas timnya setelah berhasil menepis tendangan penalti Yuran Fernandes. Aksi itu membawa babak penalti ke sudden death, yang mana Hamra Hehanusa gagal mengeksekusi tendangan dengan baik, sementara penendang penalti terakhir Persebaya Gledson menuntaskan tugasnya.
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