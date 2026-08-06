Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Ramadhan Sananta Pecah Telur!

Ramadhan Sananta membawa Persebaya Surabaya unggul lebih dulu sebelum Patricio Matricardi menyamakan skor menjadi 1-1 di final Piala Presiden 2026. (Persebaya)
JawaPos.com — Persib Bandung vs Persebaya Surabaya berakhir imbang 1-1 hingga menit ke-23 final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) malam WIB.
Ramadhan Sananta lebih dulu membawa Persebaya Surabaya unggul pada menit ke-19 sebelum Patricio Matricardi menyamakan skor empat menit kemudian.
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Ramadhan Sananta memecah kebuntuan final Piala Presiden 2026 pada menit ke-19 sekaligus mencetak gol pertamanya dalam pertandingan ini untuk membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas Persib Bandung.
Penyerang bernomor punggung 9 itu memaksimalkan umpan matang Rachmat Irianto yang berhasil membongkar pertahanan Persib Bandung.
Gol tersebut menjadi momen penting bagi Persebaya Surabaya setelah Green Force tampil agresif sejak awal pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta.
Sananta berhasil memanfaatkan peluang yang didapatnya untuk mencatatkan nama di papan skor dan membawa tim asuhan Bernardo Tavares memimpin lebih dulu dalam perebutan trofi Piala Presiden 2026.
Sebelum gol Sananta, Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit kick-off dibunyikan.
Umpan lambung Yuran Fernandes sempat mengarah ke kotak penalti Persib Bandung, tetapi lini pertahanan Maung Bandung mampu mematahkan ancaman tersebut.
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Keunggulan Persebaya Surabaya hanya bertahan selama empat menit karena Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-23.
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