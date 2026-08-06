Ramadhan Sananta Starter! Daftar Susunan Pemain Persebaya vs Persib di Final Piala Presiden

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menurunkan Ramadhan Sananta sebagai starter saat menghadapi Persib Bandung pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026).

Sananta menjadi ujung tombak Green Force bersama Malik dan Miguel, dengan Ernando Ari berdiri di bawah mistar.

Di lini belakang, Persebaya Surabaya mengandalkan Catur, Walber, Yuran Fernandes, dan Jefferson Silva untuk mengawal pertahanan.

Sementara itu, Rachmat Irianto, Risto, serta Francisco Rivera dipercaya mengisi sektor tengah dalam duel penentuan gelar Piala Presiden 2026.

Siapa Saja Starter Persebaya Surabaya Lawan Persib Bandung? Komposisi starting XI Persebaya Surabaya menunjukkan Bernardo Tavares mempertahankan sejumlah pemain penting untuk menghadapi Persib Bandung.

Ernando menjadi pilihan utama sebagai kiper, sedangkan Catur, Walber, Yuran Fernandes, dan Jefferson Silva membentuk kuartet pertahanan Green Force.

Di lini tengah, Rachmat Irianto akan bermain bersama Risto dan Francisco Rivera.

Ketiganya diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu Persebaya Surabaya menghadapi kualitas lini tengah Persib Bandung.