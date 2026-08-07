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Antara
Jumat, 7 Agustus 2026 | 23.31 WIB

Leao, Modric, hingga Goncalo Dipastikan Tampil Lawan Chelsea di SUGBK

Pelatih AC Milan, Ruben Amorim (tengah) saat memberikan instruksi kepada pemainnya. (AC Milan) - Image

Pelatih AC Milan, Ruben Amorim (tengah) saat memberikan instruksi kepada pemainnya. (AC Milan)

JawaPos.com - Sejumlah bintang AC Milan seperti Rafael Leao, Luka Modric, hingga Goncalo Ramos dipastikan tampil pada laga pramusim melawan Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8).

"Mereka (Leao, Modric, Goncalo) akan bermain. Saya tidak tahu apakah mereka akan bermain bersama-sama (sebagai starter)," kata pelatih AC Milan Ruben Amorim dalam konferensi pers jelang laga di SUGBK, Jakarta, Jumat (7/8) seperti dilansir dari Antara.

Pelatih asal Portugal yang baru bergabung dengan AC Milan pada Juni lalu itu menjelaskan bahwa tim pelatih masih mengatur beban kerja para pemain mengingat musim kompetisi akan segera dimulai.

Menurut dia, kondisi fisik seluruh pemain harus dijaga agar berada pada level terbaik ketika memasuki pertandingan resmi.

Dia mengatakan bahwa timnya tidak memiliki banyak laga uji coba sebelum memulai musim reguler. Oleh karena itu, beban kerja setiap pemain harus dikelola dengan baik agar kebugaran tetap terjaga sekaligus meminimalkan risiko cedera.

Sebagai pelatih, Ruben Amorim mengatakan akan berupaya menyeimbangkan porsi bermain setiap pemain selama masa pramusim.

Beberapa pemain diperkirakan tampil selama 60 menit, sebagaimana yang dilakukan pada pertandingan pramusim sebelumnya, sebagai bagian dari program peningkatan kondisi fisik.

Dia menyebut pemain seperti Leao, Modric, termasuk Koni De Winter kemungkinan akan bermain selama sekitar 45 menit.

Menurut dia, ketiga pemain tersebut telah menjalani dua sesi latihan dan satu pertandingan sehingga menit bermain mereka akan ditambah secara bertahap.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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