Pieter Huistra Bangun Kedalaman Skuad PSS Sleman, Waspadai Padatnya Kompetisi 2026/27

JawaPos.com - PSS Sleman menghadapi tantangan yang berbeda setelah kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, super league pada musim 2026/27.

Persaingan yang lebih ketat serta padatnya agenda pertandingan membuat tim berjuluk Super Elang Jawa harus mempersiapkan diri secara maksimal agar mampu bersaing sepanjang musim super league.

Berbeda dengan musim lalu saat tampil di Championship, kali ini PSS tidak hanya akan menjalani 34 pertandingan di Super League.

Tim asal Sleman tersebut juga akan ambil bagian dalam ajang League Cup yang diikuti 38 klub, terdiri dari 18 peserta Super League dan 20 tim Championship.

Kondisi itu membuat kebutuhan akan kedalaman skuad menjadi semakin penting. Pelatih kepala PSS Sleman, Pieter Huistra, menyadari bahwa jadwal yang padat akan menguras kondisi fisik pemain sehingga rotasi menjadi salah satu faktor penentu dalam menjaga performa tim.

"Kami akan menghadapi lebih banyak pertandingan dibandingkan musim lalu. Selain menjalani 34 laga di liga, kami juga akan tampil di Piala Liga (League Cup). Karena itu, kami harus memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menghadapi jadwal yang padat," ujar Pieter Huistra.

Menurut pelatih asal Groningen, Belanda, tersebut, penambahan jumlah pemain bukan hanya bertujuan menjaga kebugaran skuad. Kehadiran lebih banyak opsi juga memberikan keleluasaan bagi tim pelatih untuk menerapkan variasi strategi sesuai kebutuhan di setiap pertandingan.

"Rotasi pemain sangat mutlak melihat jumlah pertandingan yang akan kami mainkan. Selain itu juga menjadi opsi secara taktikal dengan jumlah pertandingan yang padat di musim ini," lanjut dia.