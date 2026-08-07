Rekor Pertemuan Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Garuda Punya Catatan Buruk

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura dalam pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026. Sesuai jadwal, laga pamungkas tersebut berlangsung di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8) dengan kick-off pukul 20.00 WIB.

Pertandingan ini sangat krusial bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda tidak memiliki cara lain selain mengunci kemenangan atas Singapura jika ingin lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026.

Bicara rekor pertemuan, kedua kesebelasan cukup rutin berjumpa di ajang Piala AFF. Mengutip laman 11vs11, Timnas Indonesia tercatat sudah 11 kali menghadapi Singapura di ajang tersebut.

Namun, Timnas Indonesia tidak punya catatan impresif. Dari 11 pertemuan, Skuad Garuda hanya mencatatkan tiga kemenangan, sementara Singapura lima kali menang, dan sisanya berakhir dengan hasil imbang.

Kedua kesebelasan pertama kali berjumpa di Piala AFF 1998. Kala itu, Timnas Indonesia menelan kekalahan tipis 1-2 dari Singapura. Pada edisi itu pula, The Lions -julukan Timnas Singapura- sukses mengunci gelar juara.

Setelah itu, Timnas Indonesia selalu kesulitan menghadapi Singapura. Skuad Garuda bahkan baru bisa mencatatkan kemenangan pertamanya pada Piala AFF edisi 2012.

Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol Andik Vermansyah. Namun pada akhir turnamen itu, Singapura berhasil berjaya dengan merebut gelar juara Piala AFF 2012.

Kemudian Timnas Indonesia mencatat kemenangan keduanya atas Singapura pada Piala AFF 2016 dengan skor tipis 2-1. Setelah pertemuan itu, skuad Garuda mencatatkan satu kekalahan, satu imbang, dan satu kemenangan.