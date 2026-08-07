Berkobar! Marc Klok Siap Habis-Habisan Bawa Timnas Indonesia ke Semifinal Piala AFF 2026

JawaPos.com - Marc Klok menegaskan Timnas Indonesia bakal melakukan segalanya saat melawan Singapura di laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Menurutnya, seluruh pemain akan berjuang demi 280 juta rakyat Indonesia untuk membawa Skuad Garuda lolos ke semifinal.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8/2026) pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini sangat krusial bagi kedua kubu, karena memperebutkan tiket semifinal.

Skuad Garuda saat ini berada di posisi ketiga dengan raihan enam poin. Tim asuhan John Herdman itu terpaut satu angka dari Vietnam dan Singapura yang menghuni dua teratas.

Klok mengatakan Timnas Indonesia datang ke Singapura dengan misi yang jelas, yakni meraih kemenangan. Pasalnya, hanya itu cara satu-satunya agar skuad Garuda lolos ke semifinal setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam di laga ketiga Grup A.

“Saya pikir kami datang ke Singapura dengan misi yang sangat jelas. Kami mengawali turnamen ini dengan penuh rasa percaya diri. Namun beberapa hari lalu kami mendapat pukulan,” kata Klok dalam konferensi pers, dikutip Jumat (7/8/2026).

“Itu adalah bagian dari kehidupan dan juga bagian dari sepak bola. Menurut saya, cara terbaik untuk menunjukkan identitas sebuah tim adalah mampu bangkit ketika menghadapi situasi yang sulit,” sambungnya.

Baca Juga:Gelandang Timnas Indonesia Joey Pelupessy Segera Main di Kasta Teertinggi Liga Belgia

Menurut Klok, laga menghadapi Singapura menjadi ujian mental yang sesungguhnya bagi Timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung itu menilai skuad Garuda harus membuktikan bahwa mereka bisa bangkit di masa sulit seperti ini.

“Saat semuanya berjalan lancar dan sesuai rencana, tentu sangat mudah memberikan pujian dan merasa percaya diri. Namun, tetap percaya diri di tengah keraguan atau ketika menghadapi kesulitan, di situlah tim yang sesungguhnya akan menunjukkan kualitasnya. Di saat seperti itu pula para pemimpin sejati akan tampil,” terangnya.