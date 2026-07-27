Bernardo Tavares Bongkar Sinyal Transfer Persebaya Surabaya! Satu Slot Pemain Asing Masih Terbuka

JawaPos.com - Bernardo Tavares mengungkap kemungkinan Persebaya Surabaya kembali bergerak di bursa transfer setelah kemenangan atas Persija Jakarta pada Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7).

Pelatih Green Force memilih fokus membangun skuad yang ada meski masih memiliki satu slot pemain asing untuk menghadapi Super League 2026/2027. Kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta menjadi langkah awal positif Persebaya Surabaya dalam ajang Piala Presiden 2026.

Hasil tersebut diraih melalui gol bunuh diri pemain Persija pada menit ke-64 setelah tekanan tinggi Alex Martins membuat lini belakang lawan melakukan kesalahan. Bernardo Tavares menilai kemenangan tersebut belum menjadi alasan bagi Persebaya Surabaya untuk berhenti melakukan evaluasi.

Menurut pelatih asal Portugal itu, perjalanan membangun tim baru masih membutuhkan proses panjang sebelum kompetisi musim 2026/2027 dimulai.

Bernardo Tavares Masih Buka Peluang Persebaya Surabaya Tambah Pemain Bernardo Tavares memastikan peluang Persebaya Surabaya mendatangkan pemain baru masih terbuka setelah pertandingan melawan Persija Jakarta. Namun, pelatih berusia 46 tahun tersebut menegaskan prioritas utama saat ini adalah memaksimalkan pemain yang sudah berada di dalam skuad.

“Kemungkinan pergerakan di bursa transfer masih ada, tapi saat ini kami fokus pada para pemain yang kami miliki,” ujar Bernardo Tavares, Minggu (26/7).

Persebaya Surabaya saat ini memiliki 10 pemain asing dalam skuad. Berdasar regulasi Super League 2026/2027, setiap klub maksimal dapat mendaftarkan 11 pemain asing sehingga Green Force masih memiliki satu slot yang bisa dimanfaatkan.

Regulasi tersebut juga mengatur jumlah pemain asing yang dapat masuk dalam Daftar Susunan Pemain (DSP) sebanyak sembilan pemain. Sementara itu, maksimal tujuh pemain asing diperbolehkan tampil bersamaan di lapangan.