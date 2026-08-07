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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 7 Agustus 2026 | 16.39 WIB

Pesan Haru Rachmat Irianto untuk Mendiang Bejo Sugiantoro: Persebaya Juara Yah!

Momen kebersamaan Rachmat Irianto bersama mendiang ayahnya, Bejo Sugiantoro, dan tak lupa mengirim pesan haru kepada ayahnya itu setelah Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026. (Instagram/@rachmatirianto) - Image

Momen kebersamaan Rachmat Irianto bersama mendiang ayahnya, Bejo Sugiantoro, dan tak lupa mengirim pesan haru kepada ayahnya itu setelah Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026. (Instagram/@rachmatirianto)

JawaPos.com — Rachmat Irianto mempersembahkan gelar juara Piala Presiden 2026 untuk mendiang ayahnya, Bejo Sugiantoro, setelah Persebaya Surabaya mengalahkan Persib Bandung lewat adu penalti 6-5 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8/2026) malam.

Pesan haru itu disampaikan Rachmat Irianto sehari setelah Green Force memastikan trofi perdana Piala Presiden.

Persebaya Surabaya menutup perjalanan di Piala Presiden 2026 dengan hasil manis setelah melewati pertandingan final yang berlangsung ketat selama 120 menit.

Green Force sempat unggul lebih dulu melalui Ramadhan Sananta pada menit ke-17 sebelum Persib Bandung menyamakan kedudukan pada menit ke-23.

Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal dan extra time berakhir.

Pertandingan kemudian harus ditentukan melalui adu penalti, dengan Persebaya Surabaya akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 6-5 sekaligus mengangkat trofi Piala Presiden untuk kali pertama.

Rachmat Irianto Kirim Pesan untuk Ayah

Sehari setelah Persebaya Surabaya memastikan gelar juara, Rachmat Irianto menuliskan pesan emosional melalui kanal Instagram pribadinya pada Jumat (7/8/2026).

Pemain yang juga menjabat kapten Green Force itu secara khusus mengarahkan pesannya kepada sang ayah, Bejo Sugiantoro, legenda Persebaya Surabaya yang telah meninggal dunia.

Rachmat Irianto menyampaikan kalimat penuh makna setelah berhasil membawa Persebaya Surabaya meraih trofi Piala Presiden 2026.

Editor: Edi Yulianto
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