Selebrasi Ikonik Ramadhan Sananta! Striker Persebaya Surabaya Jawab Keraguan dengan Gol

JawaPos.com — Ramadhan Sananta menjawab keraguan terhadap performanya di Piala Presiden 2026 dengan mencetak gol untuk Persebaya Surabaya saat menghadapi Persib Bandung di final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8/2026) malam.

Gol menit ke-17 itu membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 sebelum laga berakhir 1-1 dalam 120 menit dan dimenangi lewat adu penalti 6-5.

Bagaimana Ramadhan Sananta Membuka Keunggulan Persebaya Surabaya? Ramadhan Sananta menjadi pencetak gol pertama Persebaya Surabaya dalam laga final Piala Presiden 2026 setelah memanfaatkan umpan terukur Rachmat Irianto pada menit ke-17.

Penyelesaian striker tersebut tidak mampu dihentikan penjaga gawang Persib Bandung sehingga Green Force sempat memimpin 1-0.

Gol itu terasa semakin penting karena lahir hanya satu menit setelah Sananta mendapatkan peluang dari jarak dekat.

Sontekannya ketika itu masih melebar tipis di sisi kiri gawang Persib Bandung, tetapi sang striker tidak membutuhkan waktu lama untuk menebus kegagalan tersebut.

Sebelum gol Sananta, Persebaya Surabaya juga sudah memberikan ancaman pada menit ke-16. Yuran Fernandes melepaskan tendangan first time dari dalam kotak penalti, tetapi bola masih mampu diamankan penjaga gawang Persib Bandung.

Situasi tersebut memperlihatkan agresivitas Persebaya Surabaya pada awal pertandingan final Piala Presiden 2026.