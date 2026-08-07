Selebrasi Ikonik Ramadhan Sananta! Striker Persebaya Surabaya Jawab Keraguan dengan Gol

Ramadhan Sananta melakukan selebrasi ikonik setelah mencetak gol untuk Persebaya Surabaya saat menghadapi Persib Bandung di final Piala Presiden 2026. (Piala Presiden 2026)
JawaPos.com — Ramadhan Sananta menjawab keraguan terhadap performanya di Piala Presiden 2026 dengan mencetak gol untuk Persebaya Surabaya saat menghadapi Persib Bandung di final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8/2026) malam.
Gol menit ke-17 itu membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 sebelum laga berakhir 1-1 dalam 120 menit dan dimenangi lewat adu penalti 6-5.
Ramadhan Sananta menjadi pencetak gol pertama Persebaya Surabaya dalam laga final Piala Presiden 2026 setelah memanfaatkan umpan terukur Rachmat Irianto pada menit ke-17.
Baca Juga:Tidak Ada Konvoi Juara Piala Presiden 2026 Hari Ini, Persebaya Surabaya Pilih Liburan di Bali
Penyelesaian striker tersebut tidak mampu dihentikan penjaga gawang Persib Bandung sehingga Green Force sempat memimpin 1-0.
Gol itu terasa semakin penting karena lahir hanya satu menit setelah Sananta mendapatkan peluang dari jarak dekat.
Sontekannya ketika itu masih melebar tipis di sisi kiri gawang Persib Bandung, tetapi sang striker tidak membutuhkan waktu lama untuk menebus kegagalan tersebut.
Sebelum gol Sananta, Persebaya Surabaya juga sudah memberikan ancaman pada menit ke-16. Yuran Fernandes melepaskan tendangan first time dari dalam kotak penalti, tetapi bola masih mampu diamankan penjaga gawang Persib Bandung.
Baca Juga:Bonek Juaranya! Azrul Ananda Bangga Suporter Persebaya Surabaya Jadi yang Terbaik di Piala Presiden
Situasi tersebut memperlihatkan agresivitas Persebaya Surabaya pada awal pertandingan final Piala Presiden 2026.
Setelah peluang Yuran Fernandes dan Sananta, gol pada menit ke-17 akhirnya membuat usaha Green Force membuahkan hasil dan memberikan momentum penting dalam pertandingan perebutan trofi.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi