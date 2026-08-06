Ricky Pratama Siap Main di Dua Posisi, Persebaya Punya Senjata Baru Hadapi Persib di Final

JawaPos.com - Ricky Pratama sudah tampil dalam empat pertandingan di Piala Presiden 2026. Tiga di antaranya dilakoninya sebagai starter.

Menariknya, pemain berusia 23 tahun itu tidak dimainkan di posisi aslinya. Ricky sejatinya berposisi sebagai winger. Namun, dalam empat laga bersama Green Force, dia mendapat peran baru.

Pemain asal Krian, Sidoarjo, itu dimainkan sebagai gelandang serang. Lantas, apakah Ricky mengalami kesulitan beradaptasi?

"Kalau kesulitan sih tidak, ya. Karena saya beberapa kali menjalankan peran itu saat Coach Tavares masih di PSM Makassar," kata Ricky kepada Jawa Pos.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, memang sengaja memainkan sejumlah pemain di luar posisi aslinya.

"Karena masih pramusim, saya ingin melihat bagaimana perkembangan para pemain sebelum kompetisi dimulai," jelas pelatih asal Portugal tersebut.

Meski begitu, Ricky juga siap jika nantinya kembali dimainkan sebagai winger. Lalu, apakah dia lebih nyaman bermain sebagai winger ketimbang gelandang serang?

"Sama saja. Saya nyaman bermain di dua posisi itu. Yang penting, saya bisa membantu tim," tegasnya.

Pada laga final, Ricky siap memberikan yang terbaik. Namun, dia tidak ingin membuat janji yang muluk-muluk.