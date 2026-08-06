Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Persib: Mantan Beri Bocoran, Francisco Rivera-Adam Alis Starter

Pemain Persebaya Relivera berebut bola dengan dia Pemain Port FC dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). Bernardo Tavares mengakui Persib Bandung lebih difavoritkan pada final Piala Presiden 2026. Namun, Persebaya siap memberikan kejutan. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Sudah delapan kali Piala Presiden digelar. Namun, Persebaya Surabaya belum pernah menjadi juara. Kini, peluang untuk menyabet trofi perdana terbuka lebar.
Syaratnya, Green Force harus menang dalam laga final melawan Persib Bandung di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, malam nanti (siaran langsung Indosiar pukul 20.00 WIB).
Namun, mengalahkan Persib jelas bukan perkara mudah. "Laga final kali ini ibarat David melawan Goliath. Kami harus rendah hati menghadapinya. Dibandingkan kami, Persib adalah favorit juara," kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dalam sesi konferensi pers, Selasa (4/8).
Ucapan Tavares memang beralasan. Musim lalu, Persebaya tidak pernah menang atas Maung Bandung. Dalam dua pertemuan, Green Force menelan satu kekalahan dan sekali bermain imbang.
Belum lagi, Persib datang dengan status mentereng sebagai juara kompetisi kasta tertinggi selama tiga musim berturut-turut.
"Jika menganalisis kekuatan Persib, mereka bisa membentuk tiga tim sekaligus dalam skuadnya. Mereka punya banyak pemain bagus. Persib bisa menurunkan tim utama saat ini, lalu menurunkan tim lain pada laga berikutnya," terang pelatih berusia 46 tahun itu.
Namun, bukan berarti sang David tidak bisa mengalahkan Goliath.
"Saya percaya para pemain akan memberikan segala kemampuannya untuk menampilkan yang terbaik. Kami sama-sama akan menurunkan 11 pemain, jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin," ujar pelatih asal Portugal tersebut.
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Meski Persib lebih diunggulkan, kedua tim memiliki statistik yang sama. Baik Persebaya maupun Persib sama-sama telah mencetak lima gol dan hanya kebobolan satu gol.
Namun, striker Persib, Balsa Sekulic, wajib diwaspadai. Bomber asal Montenegro itu telah mengemas tiga gol.
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