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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 4 Agustus 2026 | 16.16 WIB

Persiapan Hadapi Championship, Kendal Tornado FC Siapkan Stadion 10 Ribu Penonton Dekat Tol

Kendal Tornado FC menyiapkan pembangunan stadion berkapasitas sekitar 10 ribu penonton dekat exit Tol Kendal. (Kendal Tornado FC) - Image

Kendal Tornado FC menyiapkan pembangunan stadion berkapasitas sekitar 10 ribu penonton dekat exit Tol Kendal. (Kendal Tornado FC)

JawaPos.com — Kendal Tornado FC menyiapkan pembangunan stadion berkapasitas sekitar 10 ribu penonton di dekat exit Tol Kendal, Kecamatan Pegandon, sebagai langkah memperkuat fondasi klub yang baru sekitar satu tahun berkompetisi di Liga 2 yang kini bernama Championship.

Stadion tersebut dirancang terintegrasi dengan hotel dan akses langsung menuju jalan tol untuk mendorong perkembangan sepak bola sekaligus ekonomi daerah.

Rencana pembangunan stadion itu berjalan seiring dengan pembangunan fasilitas Charlie Training Center yang menjadi bagian dari penguatan infrastruktur Kendal Tornado FC.

Klub berjuluk Laskar Badai Pantura tersebut ingin memiliki fasilitas sendiri agar proses pembinaan dan pengembangan tim bisa berjalan lebih profesional.

Owner Kendal Tornado FC, Junianto, menjelaskan stadion tidak hanya disiapkan sebagai tempat pertandingan.

Fasilitas tersebut dirancang menjadi kawasan olahraga terintegrasi yang diharapkan memberikan dampak lebih luas bagi Kendal.

Stadion Kendal Tornado FC Dirancang Terintegrasi

Stadion Kendal Tornado FC direncanakan memiliki kapasitas sekitar 10 ribu penonton dan dibangun di lokasi strategis dekat exit Tol Kendal, Kecamatan Pegandon.

Konsep tersebut juga mencakup fasilitas pendukung seperti hotel serta akses langsung menuju jalan tol.

Menurut Junianto, pembangunan stadion diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi klub, tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Editor: Edi Yulianto
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