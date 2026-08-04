Persiapan Hadapi Championship, Kendal Tornado FC Siapkan Stadion 10 Ribu Penonton Dekat Tol

Kendal Tornado FC menyiapkan pembangunan stadion berkapasitas sekitar 10 ribu penonton dekat exit Tol Kendal. (Kendal Tornado FC)
JawaPos.com — Kendal Tornado FC menyiapkan pembangunan stadion berkapasitas sekitar 10 ribu penonton di dekat exit Tol Kendal, Kecamatan Pegandon, sebagai langkah memperkuat fondasi klub yang baru sekitar satu tahun berkompetisi di Liga 2 yang kini bernama Championship.
Stadion tersebut dirancang terintegrasi dengan hotel dan akses langsung menuju jalan tol untuk mendorong perkembangan sepak bola sekaligus ekonomi daerah.
Rencana pembangunan stadion itu berjalan seiring dengan pembangunan fasilitas Charlie Training Center yang menjadi bagian dari penguatan infrastruktur Kendal Tornado FC.
Klub berjuluk Laskar Badai Pantura tersebut ingin memiliki fasilitas sendiri agar proses pembinaan dan pengembangan tim bisa berjalan lebih profesional.
Owner Kendal Tornado FC, Junianto, menjelaskan stadion tidak hanya disiapkan sebagai tempat pertandingan.
Fasilitas tersebut dirancang menjadi kawasan olahraga terintegrasi yang diharapkan memberikan dampak lebih luas bagi Kendal.
Stadion Kendal Tornado FC direncanakan memiliki kapasitas sekitar 10 ribu penonton dan dibangun di lokasi strategis dekat exit Tol Kendal, Kecamatan Pegandon.
Baca Juga:Launching PSS Sleman 2026/2027 Digelar 8 Agustus, Jersey Baru dan Uji Coba Lawan Kendal Tornado FC
Konsep tersebut juga mencakup fasilitas pendukung seperti hotel serta akses langsung menuju jalan tol.
Menurut Junianto, pembangunan stadion diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi klub, tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut