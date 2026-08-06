Mariano Peralta Siap Tambah Menit Bermain di Final Piala Presiden 2026, Ini Penjelasan Igor Tolic

Mariano Peralta menjalani latihan perdana bersama Persib Bandung. Pemain asal Argentina itu mulai beradaptasi jelang debutnya bersama Maung Bandung. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Mariano Peralta berpeluang mendapat menit bermain lebih banyak saat Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya pada final Piala Presiden 2026.
Pelatih Igor Tolic mengisyaratkan hal tersebut apabila kondisi kebugaran penyerang asal Argentina itu terus menunjukkan perkembangan positif.
Laga final akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk meraih gelar kedua mereka di ajang Piala Presiden.
Peralta baru menjalani debut bersama Persib ketika menghadapi Persija Jakarta pada babak semifinal. Saat itu, ia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Luciano Guaycochea pada menit ke-86.
Meski hanya tampil singkat, penyerang asal Argentina tersebut mampu merasakan atmosfer pertandingan pertamanya bersama Pangeran Biru.
Igor Tolic mengungkapkan bahwa Peralta sebenarnya sangat antusias ingin bermain lebih lama. Namun, tim pelatih memilih tidak mengambil risiko karena kondisi fisiknya masih dalam tahap pemulihan dan adaptasi.
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Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, apabila perkembangan kondisi Peralta sesuai harapan, peluang bermain lebih lama pada partai final terbuka cukup besar.
Tolic menegaskan keputusan memainkan pemain tidak hanya berdasarkan kebutuhan tim di pertandingan final, tetapi juga mempertimbangkan agenda penting Persib setelah turnamen pramusim berakhir.
Setelah Piala Presiden 2026, Persib sudah ditunggu pertandingan play-off AFC Champions League Two (ACL Two) melawan Manila Digger yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada 31 Agustus 2026.
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