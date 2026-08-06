Mariano Peralta Bidik Juara usai Debut Manis, Persib Hadapi Persebaya di Final Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Mariano Peralta akhirnya menjalani debut yang telah lama dinantikannya bersama Persib Bandung. Kemenangan atas Persija menjadi awal manis, tetapi gelandang asal Argentina itu menegaskan targetnya belum selesai karena Pangeran Biru masih memburu gelar juara.

Peralta membawa modal kepercayaan diri tinggi jelang final Piala Presiden 2026 setelah menjalani debut bersama Persib Bandung saat menaklukkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Gelandang asal Argentina itu mengaku bahagia, tetapi menegaskan target utamanya adalah mengantar Pangeran Biru meraih trofi juara.

Peralta menjalani debutnya ketika Persib mengalahkan Persija Jakarta 2-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8). Pada pertandingan tersebut, pelatih Igor Tolic memasukkannya sebagai pemain pengganti pada menit ke-86.

"Sangat senang karena saya sudah menantikan momen ini (debut untuk Persib) sejak lama,” kata Peralta, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (6/8/2026).

Kemenangan pada laga debut membuat Peralta semakin termotivasi. Namun, pemain terbaik Super League musim lalu itu menegaskan keberhasilan melaju ke final belum cukup jika Persib gagal mengangkat trofi.

“Tapi, saya lebih senang karena tim menang dan kami akan main di final. Ketika sampai final, tentu kami ingin juara," tegas Peralta.

Meski antusias menyambut laga puncak, Peralta mengakui kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Karena itu, ia belum siap bermain selama 90 menit.

"Kondisi saya baik-baik saja. Hari ini (kemarin), saya merasa sudah lebih baik. Tapi tentu saja, saya belum bisa bermain selama 90 menit," jelas Peralta.

Pengakuan tersebut membuka peluang Peralta kembali dimainkan secara bertahap saat Persib menghadapi Persebaya Surabaya pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8) pukul 20.00 WIB.