TC di Batu Jadi Penentu Nasib 16 Pemain Persela, Bima Sakti Hanya Pilih 11 Nama

Ilustrasi: Training Camp Persela Lamongan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persela Lamongan mulai memasuki tahap akhir pembentukan tim menjelang bergulirnya Liga 2 musim 2026/2027.
Dari total 16 pemain yang masih menjalani seleksi, hanya 11 nama yang nantinya akan dipertahankan untuk melengkapi skuad Laskar Joko Tingkir musim ini.
Proses penentuan tersebut akan dilakukan selama pemusatan latihan (training camp/TC) di Batu, Malang.
Seluruh pemain yang masih berstatus seleksi akan mendapat kesempatan terakhir untuk menunjukkan kemampuan mereka sebelum tim pelatih mengambil keputusan.
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Pelatih Persela, Bima Sakti, mengatakan bahwa 16 pemain yang dibawa ke Batu merupakan peserta seleksi tahap akhir.
Menurutnya, pemusatan latihan menjadi momen penting untuk melihat kesiapan pemain, baik dari sisi teknik, fisik, maupun adaptasi dengan permainan tim.
"Ini jadi penentuan apakah mereka masuk skuad atau tidak," ujar Bima Sakti.
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Dengan demikian, sebanyak lima pemain dipastikan akan tersisih setelah proses evaluasi selesai. Sementara 11 pemain yang dinilai memenuhi kebutuhan tim akan resmi menjadi bagian dari skuad Persela untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Selain fokus pada seleksi pemain, Bima juga mengaku puas dengan kondisi fisik anak asuhnya. Berdasarkan hasil tes fisik yang dilakukan sebelum keberangkatan ke Batu, mayoritas pemain menunjukkan hasil yang cukup baik.
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