Persela Lamongan Ingin Pertahankan Bima Sakti, Manajemen Sudah Sepakat dan Segera Berburu Pemain Baru

JawaPos.com – Persela Lamongan mulai bersiap menatap Championship musim depan. Berbagai aspek pendukung, seperti sponsorship dan merchandise, mulai dibenahi. Untuk tim, manajemen akan mencoba kembali melobi Bima Sakti agar tetap menjadi pelatih.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Bisnis Persela, Pradita Aditya. Menurutnya, manajemen sepakat melanjutkan kerja sama dengan Bima Sakti.

“Karena dari hasil evaluasi, apa yang ditampilkan Coach Bima meski baru bergabung di pertengahan musim sangat memuaskan,” tuturnya.

Karena itu, pekan ini dirinya akan terbang ke Pekanbaru untuk menemui Bima Sakti guna melakukan negosiasi sekaligus membicarakan rencana tim musim depan.

“Lebih enak bertemu secara langsung karena ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara gamblang melalui telepon,” jelasnya.

Aditya menuturkan manajemen ingin bergerak cepat membentuk tim. Jika Bima Sakti sepakat kembali melatih Laskar Joko Tingkir, manajemen akan langsung berburu pemain sesuai kebutuhan pelatih.

“Agar pemain yang diinginkan pelatih bisa langsung didapat,” tegasnya.

Target Persela musim depan tetap sama, yakni promosi ke Super League. Pengusaha asal Paciran tersebut menyebut manajemen kini mulai memperbaiki berbagai aspek agar Persela siap bersaing di Super League apabila target promosi tercapai.