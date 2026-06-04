Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Farid S. Maulana, Ali Mahrus
Kamis, 4 Juni 2026 | 15.28 WIB

Resmi! Persela Lamongan Pertahankan Bima Sakti di Championship, Dibebaskan Pilih Staf Kepelatihan

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti. (Dok. Persela) - Image

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti. (Dok. Persela)

JawaPos.com – Keseriusan manajemen Persela Lamongan untuk memperpanjang kontrak Bima Sakti membuahkan hasil. Mantan pelatih Tim Indonesia U-17 itu akan kembali menakhodai Laskar Joko Tingkir pada musim depan di Championship dengan target promosi ke Super League.

Direktur Bisnis Persela, Pradita Aditya, membenarkan hal tersebut. Dia menuturkan bahwa manajemen ingin melanjutkan fondasi yang telah dibangun Bima Sakti sejak pertengahan musim 2025-2026.

“Kami rasa apa yang sudah dilakukan Coach Bima sangat baik sejauh ini,” ujarnya.

Selain itu, Aditya menambahkan bahwa manajemen ingin mengembalikan ciri khas permainan Persela seperti era 2011. Saat itu permainan ngyel dan atraktif selalu ditampilkan dalam setiap pertandingan.

“Kami membutuhkan pelatih yang memiliki identitas atau ciri khas permainan yang sesuai dengan harapan,” ungkapnya.

Dia menilai pelatih berusia 50 tahun itu mampu mengembalikan gaya permainan Persela. Manajemen juga ingin membangun tim untuk jangka panjang yang diisi pemain-pemain berkualitas.

“Jadi, kami ingin lebih efektif dalam belanja pemain. Tidak harus mahal atau memiliki nama besar, tetapi berkualitas dan memiliki daya juang tinggi di atas lapangan,” paparnya.

Bima Sakti nantinya diberi keleluasaan untuk memilih staf pelatih. Namun, manajemen dipastikan akan menambah jumlah staf pelatih untuk musim depan.

“Kami memang menghadirkan nuansa baru. Jadi, kami membutuhkan pelatih fisik dan juga analis yang ahli di bidangnya. Mungkin ini tidak sama seperti musim lalu,” terangnya.

Sementara itu, saat dihubungi Jawa Pos (30/5), Bima Sakti membenarkan bahwa dirinya masih akan bersama Persela untuk semusim ke depan.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal - Image
Sepak Bola Indonesia

Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal

Kamis, 4 Juni 2026 | 15.23 WIB

Bernardo Tavares Soroti Emosi Francisco Rivera, Minta Gelandang Persebaya Surabaya Kurangi Kartu Merah - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Soroti Emosi Francisco Rivera, Minta Gelandang Persebaya Surabaya Kurangi Kartu Merah

Kamis, 4 Juni 2026 | 14.46 WIB

Tak Ada Pemain Persebaya Surabaya Masuk Timnas Indonesia, Sikap Tenang Bernardo Tavares Bikin Penasaran - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Ada Pemain Persebaya Surabaya Masuk Timnas Indonesia, Sikap Tenang Bernardo Tavares Bikin Penasaran

Kamis, 4 Juni 2026 | 14.37 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore