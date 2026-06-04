Resmi! Persela Lamongan Pertahankan Bima Sakti di Championship, Dibebaskan Pilih Staf Kepelatihan

JawaPos.com – Keseriusan manajemen Persela Lamongan untuk memperpanjang kontrak Bima Sakti membuahkan hasil. Mantan pelatih Tim Indonesia U-17 itu akan kembali menakhodai Laskar Joko Tingkir pada musim depan di Championship dengan target promosi ke Super League.

Direktur Bisnis Persela, Pradita Aditya, membenarkan hal tersebut. Dia menuturkan bahwa manajemen ingin melanjutkan fondasi yang telah dibangun Bima Sakti sejak pertengahan musim 2025-2026.

“Kami rasa apa yang sudah dilakukan Coach Bima sangat baik sejauh ini,” ujarnya.

Selain itu, Aditya menambahkan bahwa manajemen ingin mengembalikan ciri khas permainan Persela seperti era 2011. Saat itu permainan ngyel dan atraktif selalu ditampilkan dalam setiap pertandingan.

“Kami membutuhkan pelatih yang memiliki identitas atau ciri khas permainan yang sesuai dengan harapan,” ungkapnya.

Dia menilai pelatih berusia 50 tahun itu mampu mengembalikan gaya permainan Persela. Manajemen juga ingin membangun tim untuk jangka panjang yang diisi pemain-pemain berkualitas.

“Jadi, kami ingin lebih efektif dalam belanja pemain. Tidak harus mahal atau memiliki nama besar, tetapi berkualitas dan memiliki daya juang tinggi di atas lapangan,” paparnya.

Bima Sakti nantinya diberi keleluasaan untuk memilih staf pelatih. Namun, manajemen dipastikan akan menambah jumlah staf pelatih untuk musim depan.

“Kami memang menghadirkan nuansa baru. Jadi, kami membutuhkan pelatih fisik dan juga analis yang ahli di bidangnya. Mungkin ini tidak sama seperti musim lalu,” terangnya.