Persib Favorit Juara, Bernardo Tavares Yakin Persebaya Mampu Beri Perlawanan di Final Piala Presiden

JawaPos.com - Persebaya Surabaya tidak gentar menghadapi Persib Bandung pada partai final Piala Presiden 2026.

Meski mengakui kualitas calon lawannya, pelatih Bernardo Tavares menegaskan Green Force tetap percaya diri mampu memberikan perlawanan terbaik demi memburu trofi juara.

Laga final akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8). Pertemuan ini mempertemukan dua tim yang tampil konsisten sepanjang turnamen pramusim tersebut.

Persebaya melangkah ke partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0 pada babak semifinal.

Sementara itu, Persib memastikan tiket final usai menyingkirkan Persija Jakarta dengan kemenangan 2-1.

Menjelang pertandingan, Bernardo Tavares memberikan apresiasi terhadap kekuatan yang dimiliki Persib. Menurut pelatih asal Portugal itu, Maung Bandung merupakan salah satu tim terbaik di Indonesia dengan kedalaman skuad yang sangat merata di setiap lini.

Ia menilai status Persib sebagai juara Super League dalam tiga musim terakhir menjadi bukti kualitas yang dimiliki tim asuhan Igor Tolic.

Bahkan, Tavares menyebut Persib memiliki begitu banyak pemain berkualitas hingga seolah mampu membentuk beberapa tim dengan kekuatan yang sama.