Persib Bandung vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026, Igor Tolic Andalkan Ketajaman Duet Striker

JawaPos.com - Persib Bandung tinggal selangkah lagi untuk mengangkat trofi Piala Presiden 2026.

Setelah tampil sempurna di fase grup dan menyingkirkan rival klasik Persija Jakarta pada babak semifinal, Maung Bandung kini bersiap menghadapi Persebaya Surabaya di partai final yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) pukul 20.00 WIB.

Laga ini menjadi peluang bagi Persib Bandung untuk meraih gelar kedua sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di ajang pramusim bergengsi tersebut.

Sebelumnya, tim asal Kota Bandung itu sukses menjadi juara pada edisi perdana Piala Presiden 2015 setelah mengalahkan Sriwijaya FC dengan skor 2-0.

Meski memiliki catatan impresif sepanjang turnamen, Persib Bandung tidak bisa sepenuhnya bersantai.

Jadwal yang padat membuat skuad asuhan Igor Tolic lebih memprioritaskan pemulihan kondisi fisik setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di semifinal.

Seluruh pemain menjalani sesi pemulihan di hotel, mulai dari latihan ringan hingga terapi berendam air es untuk mengembalikan kebugaran jelang pertandingan penentuan.

Pelatih Igor Tolic mengatakan dirinya belum memutuskan susunan pemain yang akan diturunkan. Ia akan melihat kondisi terakhir seluruh pemain sebelum menentukan sebelas pemain terbaik yang tampil sejak menit awal.