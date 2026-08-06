Susunan Pemain Persija Jakarta vs Arema FC: Shin Tae-yong Rotasi Kiper, Marcos Santos Penyegaran Tim

JawaPos.com - Persija Jakarta dan Arema FC sama-sama melakukan rotasi pemain pada laga perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026. Salah satu perubahan paling mencolok dilakukan Shin Tae-yong di posisi penjaga gawang.

Susunan pemain Persija Jakarta vs Arema FC pada pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026 resmi diumumkan. STY melakukan rotasi di posisi kiper, sementara Marcos Santos juga menyegarkan komposisi pemain Singo Edan.

Laga Persija Jakarta vs Arema FC berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026), dengan kick-off pukul 15.30 WIB. Kedua tim menurunkan kombinasi pemain inti dan pelapis demi menutup turnamen dengan hasil positif.

Di kubu Persija Jakarta, Shin Tae-yong mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Hafizh Rizkianur. Kiper muda itu menjadi salah satu perubahan utama dalam susunan pemain Macan Kemayoran.

Pada lini belakang, Persija diperkuat Denis Kolinger dan Dia Syayid sebagai duet bek tengah. Keduanya didukung Fajar Fathurrahman di sisi kanan dan Ilham Rio Fahmi di sektor kiri.

Untuk lini tengah, Fabio Calonego, Figo Dennis, dan Agi Firmansyah dipercaya mengatur permainan. Sementara di lini depan, Witan Sulaeman, Arlyansyah Abdulmanan, dan Eksel Runtukahu menjadi andalan untuk membongkar pertahanan Arema FC.

Di kubu Arema FC, Marcos Santos juga melakukan sejumlah perubahan. Syahrul Trisna dipercaya mengawal gawang Singo Edan dan akan mendapat perlindungan dari Robi Darwis, Hansamu Yama, Bayu Setiawan, serta Leo Guntara di lini belakang.

Lini tengah Arema FC diisi Julian Guevara, Matheus Blade, dan Arkhan Fikri yang bertugas menjaga keseimbangan permainan. Sementara sektor depan dipercayakan kepada Salim Tuharea, Gustavo Franca, dan Marcos Vinicius untuk memberikan ancaman ke pertahanan Persija.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung sengit. Meski melakukan rotasi, kedua tim tetap menurunkan pemain-pemain yang memiliki kualitas untuk mengamankan posisi ketiga Piala Presiden 2026.