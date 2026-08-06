Tinggalkan Persib, Sergio Castel Resmi Berseragam Persik Kediri untuk Musim 2026/27

JawaPos.com - Persik Kediri mulai melengkapi kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. Klub berjuluk Macan Putih itu resmi memperkenalkan striker asal Spanyol, Sergio Castel, sebagai rekrutan asing terbaru yang akan memperkuat lini depan tim.

Kehadiran Sergio Castel menjadi tambahan penting bagi skuad asuhan Marcos Reina yang tengah melakukan pembenahan di berbagai sektor. Posisi penyerang menjadi salah satu fokus utama Persik setelah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tim menjelang bergulirnya musim baru.

Sergio Castel bukan nama asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pada paruh kedua musim lalu, penyerang berusia 31 tahun tersebut sempat memperkuat Persib Bandung.

Ia didatangkan untuk menambah daya gedor Maung Bandung, namun kesempatannya bermain cukup terbatas.

Selama berseragam Persib, Sergio tampil dalam delapan pertandingan, terdiri dari enam laga di Super League dan dua pertandingan AFC Champions League Two. Meski belum berhasil mencetak gol, pengalaman bermain di level domestik maupun kompetisi Asia menjadi modal berharga bagi sang pemain.

Sebelum berkarier di Indonesia, Sergio Castel menghabiskan sebagian besar perjalanan profesionalnya di Spanyol.

Ia juga pernah merasakan atmosfer kompetisi di India bersama Jamshedpur FC, serta bermain di Liga Vietnam saat memperkuat Quang Ninh FC. Pengalaman lintas negara tersebut membuatnya dikenal sebagai striker yang memiliki jam terbang cukup tinggi.

Direktur Olahraga Persik Kediri, Razzi Taruna, menyambut positif bergabungnya mantan pemain yang pernah menimba ilmu di akademi Osasuna U-19 tersebut. Menurutnya, kebutuhan akan tambahan pemain di lini depan menjadi salah satu hasil evaluasi tim pelatih dan manajemen.