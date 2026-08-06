Prediksi Arema FC vs Persija: Shin Tae-yong atau Marcos Santos Akhiri Turnamen dengan Senyum?

Arema FC dan Persija Jakarta sama-sama memburu kemenangan pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Kekalahan dari Persebaya Surabaya pada laga semifinal Piala Presiden 2026, Selasa (4/8) malam, memang menyakitkan. Selain gagal melaju ke final, hasil tersebut memperpanjang tren negatif Arema FC setiap kali menghadapi Green Force. Singo Edan belum pernah menang atas Persebaya sejak 2019.
Hasil itu tentu sangat mengecewakan. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, meminta maaf atas kekalahan tersebut. Dia menegaskan, meski kalah, anak asuhnya sudah berjuang maksimal dan layak mendapat apresiasi.
"Tim kami sama sekali tidak kekurangan daya juang maupun usaha," cetusnya.
Untuk mengobati kekecewaan setelah dikalahkan Persebaya, Marcos bertekad mempersembahkan kemenangan bagi Aremania. Karena itu, Arema wajib menang saat menghadapi Persija Jakarta pada perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, sore nanti.
"Target kami di laga berikutnya tentu saja meraih kemenangan. Kami harus menghormati jersey Arema dan para pendukung," ungkapnya.
Pelatih asal Brasil itu pun akan mempersiapkan tim sebaik mungkin meski memiliki waktu istirahat yang sangat singkat.
"Kami hanya memiliki waktu satu hari untuk pemulihan fisik sebelum bertanding kembali. Kami akan melakukan segalanya untuk mengamankan posisi ketiga," tambahnya.
Sementara itu, pelatih Persija, Shin Tae-yong, menuturkan bahwa timnya akan memberikan penampilan terbaik sore nanti. Dia mengaku telah melakukan evaluasi setelah kekalahan dari Persib Bandung pada semifinal pertama Piala Presiden 2026, Selasa (4/8).
"Saya akan mengevaluasi apa yang harus dievaluasi. Yang jelas, tim ini harus terus maju," ucapnya.
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Arema FC (4-3-3):
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