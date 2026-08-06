Persija Jakarta vs Arema FC: Figo Dennis Bidik Kemenangan di Perebutan Juara Ketiga Piala Presiden

Persija Jakarta menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2026. Figo Dennis menegaskan tim siap menjalankan instruksi Shin Tae-yong. (Dok. I League)
JawaPos.com – Persija Jakarta membidik kemenangan saat menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2026. Gelandang muda Figo Dennis menegaskan Macan Kemayoran siap menjalankan instruksi pelatih Shin Tae-yong demi menutup turnamen pramusim dengan hasil terbaik.
Duel Persija Jakarta versus Arema FC akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) pukul 15.30 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir bagi kedua tim untuk mengakhiri kiprah mereka di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan.
Figo menilai laga melawan Arema FC memiliki arti penting, bukan hanya karena memperebutkan posisi ketiga, tetapi juga menjadi tolok ukur perkembangan permainan Persija selama turnamen berlangsung.
"Ini pertandingan terakhir kita, tentunya ini pertandingan yang penting juga untuk kita untuk melihat bagaimana perkembangan kita di setiap pertandingan," kata Figo Dennis, dikutip Kamis (6/8/2026).
"Jadi sekarang kita fokus menjalankan perintah pelatih dan pastinya bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik untuk kita semua," sambungnya.
Pemain berusia 20 tahun itu mengaku melihat perubahan positif dalam permainan Persija sepanjang empat pertandingan di Piala Presiden 2026. Menurutnya, pola serangan tim kini semakin terstruktur sesuai konsep yang diterapkan Shin Tae-yong.
"Setelah empat pertandingan di Piala Presiden, yang paling berkembang menurut saya adalah permainan offensive yang cukup terstruktur dan tentunya permainan yang diminta oleh pelatih," ujarnya.
"Sebagian besar sudah bisa dijalankan dengan baik oleh semua pemain walaupun belum bisa dikatakan sempurna. Namun kita berkembang secara overall ke arah yang baik, dan itu yang terpenting," lanjut Figo.
Figo juga menjadi salah satu pemain muda yang mendapat kepercayaan tampil dari Shin Tae-yong sepanjang turnamen.
Kesempatan tersebut dimanfaatkannya sebagai proses belajar untuk terus meningkatkan kualitas permainan.
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