Pesan Alex Martins ke Bonek Usai Dislokasi Bahu: Bomber Persebaya Surabaya Janji Kembali Lebih Kuat!

Pemain Persebaya, Alex Martins berebut bola dengan Pemain PSMS, Rayhan Utina dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7). Alex Martins berterima kasih kepada Bonek usai cedera bahu. Bomber Persebaya fokus pemulihan dan janji kembali lebih kuat di lapangan segera. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com — Alex Martins menyampaikan terima kasih kepada Bonek atas doa dan dukungan setelah bomber Persebaya Surabaya mengalami dislokasi bahu saat menghadapi Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026).
Alex kini menjalani rehabilitasi setelah bahunya berhasil direposisi di Mayapada Hospital dan berharap segera kembali ke lapangan dalam kondisi terbaik.
Alex menyampaikan pesan tersebut melalui kanal Instagram pribadinya pada Selasa (4/8/2026), beberapa hari setelah mengalami cedera pada menit ke-90+1.
Penyerang asal Brasil itu mengaku dukungan Bonek menjadi tambahan motivasi selama menjalani proses pemulihan.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua doa, dukungan, dan pesan baik yang kalian kirimkan setelah saya mengalami cedera,” tulis Alex Martins.
“Setiap pesan memberi saya kekuatan dan motivasi untuk terus fokus menjalani masa pemulihan,” lanjutnya. Alex juga menegaskan tekad untuk kembali lebih kuat dan memberikan kontribusi terbaik bagi Persebaya Surabaya serta para suporternya.
“Saya yakin akan kembali lebih kuat, lebih bersemangat, dan siap memberikan yang terbaik untuk klub ini dan para suporter yang luar biasa. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Sampai jumpa lagi di lapangan!" tegas Alex.
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Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO atau dr. Tommy, menjelaskan Alex mengalami dislokasi bahu akibat salah mendarat setelah berduel dengan pemain Port FC.
Insiden pada menit ke-90+1 itu membuat Alex langsung mendapat penanganan tim medis sebelum ditarik keluar dan digantikan Randy May.
"Pada pertandingan terakhir melawan Port FC, Alex Martins mengalami dislokasi bahu. Saat insiden terjadi, tim medis sebenarnya sudah berupaya melakukan reposisi di lapangan," ujar dr. Tommy, Senin (3/8/2026).
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