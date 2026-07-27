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Andre Rizal Hanafi
Senin, 27 Juli 2026 | 19.18 WIB

Persipura Bergerak Cepat Penuhi Regulasi U-21, 130 Pemain Muda Ikuti Seleksi di Stadion Mandala

Persipura seleksi 130 pemain muda U-21 di Stadion Mandala untuk penuhi regulasi. (Istimewa) - Image

Persipura seleksi 130 pemain muda U-21 di Stadion Mandala untuk penuhi regulasi. (Istimewa)

JawaPos.com - Persipura Jayapura mulai menatap musim 2026/2027 dengan langkah nyata dalam membangun regenerasi tim. Klub berjuluk Mutiara Hitam itu menggelar seleksi pemain U-21 di Stadion Mandala, Jayapura, pada Sabtu hingga Minggu (25-26/7).

Hal itu bagian dari persiapan menghadapi regulasi baru kompetisi. Seleksi tersebut mendapat perhatian Presiden Direktur Nusantara Cendrawasih Karsa (NCK) Owen Rahadiyan, Direktur Sepak bola Alfredo Vera, serta seluruh jajaran pelatih Persipura yang dipimpin Andri Ramawi.

Sebanyak 130 pemain muda ambil bagian dalam proses seleksi. Mereka berasal dari 15 Sekolah Sepak Bola (SSB) di Kota dan Kabupaten Jayapura, ditambah pemain binaan Elite Pro Academy (EPA) Persipura. Kehadiran para talenta muda ini menjadi bukti besarnya potensi sepak bola Papua yang terus melahirkan pemain berbakat.

Owen Rahadiyan menjelaskan bahwa seleksi kali ini bukan hanya untuk kepentingan pembinaan jangka panjang. Persipura juga membutuhkan tambahan pemain muda yang siap bersaing di level senior karena adanya aturan baru kompetisi musim depan.

Menurutnya, setiap klub kini diwajibkan memainkan dua pemain U21 secara bersamaan selama 90 menit penuh. Aturan tersebut membuat Persipura harus segera menambah stok pemain muda yang siap tampil di tim utama.

"Saat ini kami baru memiliki dua pemain yang memenuhi regulasi tersebut. Karena itu kami membutuhkan sekitar delapan pemain lagi untuk melengkapi kebutuhan skuad," ujar Owen.

Pada hari pertama seleksi, seluruh peserta mendapat kesempatan bermain selama 15 menit. Tim pelatih menilai kemampuan teknik, kondisi fisik, pemahaman bermain, hingga kemampuan mengikuti instruksi di lapangan.

Dari total 130 peserta, hanya 12 pemain yang berhasil lolos ke tahap seleksi akhir. Mereka akan kembali dipantau sebelum diputuskan siapa saja yang layak bergabung dengan skuad senior Persipura.

Direktur Sepakbola Persipura, Alfredo Vera, mengaku puas dengan kualitas para peserta. Meski demikian, dia menegaskan bahwa tim hanya akan memilih pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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