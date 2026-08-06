Paulo Ricardo Tinggalkan Persija, Segera Gabung Garudayaksa FC?

Selebrasi Paulo Ricardo usai membobol gawang Persis Solo di pada pertandingan Super League 2025/2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (27/4/2026). Paulo Ricardo dikabarkan bergabung dengan Garudayaksa FC setelah kontraknya bersama Persija berakhir. Transfer disebut tinggal menunggu rampung. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Bek asal Brasil Paulo Ricardo dikabarkan akan tetap berkarier di Indonesia setelah berpisah dengan Persija Jakarta. Bek berusia 32 tahun itu disebut selangkah lagi bergabung dengan klub promosi Super League, Garudayaksa FC.
Kabar tersebut muncul ketika Garudayaksa FC terus agresif memperkuat skuad menghadapi musim perdananya di kasta tertinggi. Jika transfer ini rampung, Paulo Ricardo akan menjadi tambahan penting bagi lini belakang tim berjuluk Spirit of Garuda.
Kontrak Paulo Ricardo bersama Persija memang telah berakhir seiring selesainya kompetisi Super League 2025/2026. Sebelumnya, mantan pemain Santos itu sempat dikabarkan berpeluang memperpanjang masa baktinya bersama Macan Kemayoran.
Namun, situasi berubah setelah Persija melakukan perombakan skuad di bawah pelatih baru Shin Tae-yong. Klub ibu kota itu telah mendatangkan dua bek tengah anyar, yakni Denis Kolinger dan Radovan Pankov.
Kabar kepindahan Paulo Ricardo diungkap jurnalis Italia Lorenzo Lepore melalui akun Instagram @lorenzooleporee pada Kamis (6/8/2026).
"Paulo Ricardo dipastikan akan bergabung dengan Garudayaksa FC," tulis Lorenzo Lepore.
Menurut Lepore, proses transfer bek asal Brasil tersebut kini telah memasuki tahap akhir. Paulo Ricardo disebut sedang dalam perjalanan dari Brasil menuju Indonesia untuk menyelesaikan kepindahannya sebelum diperkenalkan secara resmi.
"Pemain asal Brasil tersebut saat ini sedang dalam perjalanan dari Brasil menuju Indonesia untuk merampungkan kepindahannya dan bergabung dengan klub barunya," terang Lepore.
Garudayaksa FC memang menjadi salah satu klub yang paling aktif di bursa transfer musim panas. Sebagai tim promosi, mereka telah merekrut total 12 pemain untuk memperkuat skuad.
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Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya merupakan pemain asing, yakni Dominik Holec, Ryo Matsumura, dan Najeeb Yakubu.
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