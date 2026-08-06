The Jakmania Sejati, Ibu Warsih Terus Dukung Persija Jakarta walau Berusia 63 Tahun

JawaPos.com - Di tengah ramainya dukungan suporter sepak bola Indonesia, ada satu kisah yang berhasil mencuri perhatian.

Bukan karena aksi di tribune atau koreografi megah, melainkan semangat seorang pendukung perempuan berusia 63 tahun yang tak pernah surut untuk mendukung Persija Jakarta.

Cerita tersebut dibagikan melalui akun Facebook Infokom Jakmania. Sosok yang dimaksud adalah Ibu Warsih, anggota aktif wilayah resmi The Jakmania Angke.

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Meski usianya sudah tidak lagi muda, semangatnya mengikuti perjalanan Persija tetap menyala, baik saat laga kandang maupun tandang.

Perjalanan menuju Surabaya menjadi bukti terbaru kecintaannya terhadap Macan Kemayoran.

Jarak ratusan kilometer yang memisahkan Jakarta dan Surabaya tidak menjadi alasan baginya untuk tetap hadir memberikan dukungan langsung kepada tim kesayangan.

Yang membuat kisah ini semakin menarik, Ibu Warsih tidak berangkat sendirian. Ia ditemani salah satu cucunya, Bilqis, yang kini berusia 14 tahun. Bilqis ternyata memiliki mimpi menjadi pesepak bola wanita di masa depan, sehingga perjalanan mendukung Persija sekaligus menjadi pengalaman berharga baginya.

Surabaya menjadi kota kedua yang didatangi Bilqis dalam tur bersama sang nenek. Sebelumnya, ia juga pernah menemani Ibu Warsih saat mengikuti perjalanan Persija ke Lampung.