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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 Juli 2026 | 20.58 WIB

Harmoni Bonek dan The Jakmania Warnai Laga Persija di Surabaya, Bung Ferry Bagikan Pengalaman Berkesan

Bung Ferry berfoto bersama para Bonek, pendukung Persebaya Surabaya. (Istimewa) - Image

Bung Ferry berfoto bersama para Bonek, pendukung Persebaya Surabaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Perjalanan tandang identik dengan semangat mendukung tim kesayangan. Namun, bagi Fans Engagement Manager Persija, Tauhid Ferry Indrasjarif alias Bung Ferry, perjalanan menuju Surabaya kali ini menghadirkan pengalaman yang lebih dari sekadar menyaksikan pertandingan.

Ia memutuskan bergabung dengan rombongan Pengurus Pusat the Jakmania yang berangkat menggunakan bus dari Jakarta.

Keputusan itu bukan semata ingin menyaksikan laga Persija, melainkan karena rasa rindu menikmati perjalanan bersama para suporter Macan Kemayoran.

Menurut Bung Ferry, suasana di dalam bus mengingatkannya pada masa-masa ketika perjalanan tandang selalu dipenuhi obrolan hangat, canda tawa, hingga kebersamaan yang membuat perjalanan jauh terasa singkat.

"Sudah lama saya tidak jalan bareng the Jakmania. Busnya nyaman, konsumsi juga sudah disiapkan di beberapa titik, jadi perjalanan terasa menyenangkan," ujarnya.

Perjalanan menuju Surabaya juga dipersiapkan dengan baik. Selain armada yang nyaman, panitia telah menyiapkan konsumsi di dua titik pemberhentian yang biasa dilalui rombongan.

Hal tersebut membuat para suporter dapat menikmati perjalanan tanpa khawatir kekurangan bekal.

Sesampainya di Surabaya, koordinasi antara the Jakmania dan Bonek ternyata sudah berjalan sejak jauh hari.

Komunitas SurabaJak, yang berisi anggota the Jakmania yang tinggal, bekerja, atau menempuh pendidikan di Surabaya, ikut membantu mengatur berbagai kebutuhan rombongan dari Jakarta.

Editor: Banu Adikara
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