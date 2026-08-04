Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Jadi Momentum Shin Tae-yong Ambil Hati Jakmania

JawaPos.com - Nama Shin Tae-yong bisa kembali mengharum dan dipuja andai mampu mengakhiri puasa kemenangan Persija Jakarta atas Persib Bandung di laga semifinal Piala Presiden 2026. Mengakhiri puasa kemenangan atas sang rival menjadi harga yang harus dibayar andai Shin Tae-yong ingin mengambil hati Jakmania.

Persija Jakarta akan menghadapi rivalnya, Persib Bandung, pada laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) pukul 15.30 WIB. Duel klasik ini akan menjadi ujian pertama bagi Shin Tae-yong dalam laga bertajuk El Clasico Indonesia.

Persija Jakarta di bawah komando Shin Tae-yong belum mampu tampil cukup meyakinkan di ajang Piala Presiden tahun ini. Meski proses adaptasi sudah mulai terlihat dari segi permainan, hasil belum cukup membuat Jakmania terkesan.

Rincian satu kemenangan, satu hasil imbang dan satu kekalahan menunjukkan bahwa Shin Tae-yong masih memiliki banyak pekerjaan rumah sebelum menyambut musim baru. Selain itu, rapor merah juru taktik asal Korea Selatan itu dalam menangani klub belakangan ini juga menjadi sorotan.

Perjalanan Shin Tae-yong bersama klub negara kelahirannya, Ulsan Hyundai tahun lalu harus berujung pahit. Dalam 10 laga, ia hanya mampu meraih dua kemenangan, empat imbang dan empat kekalahan.

Rapor merah Shin Tae-yong bersama Ulsan Hyundai pun berujung pemecatan. Belum lagi, Shin Tae-yong juga dihadapkan pada masalah sanksinya oleh Federasi Korea Selatan (KFA) terkait dinamika di ruang ganti klub sebelumnya.

Oleh karena itu, jika berhasil membawa Persija Jakarta menang atas Persib Bandung, pencinta sepak bola Ibu Kota bisa lebih bernafas lega menjelang bergulirnya kompetisi Super League musim depan. Terlebih lagi, kemenangan atas Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - menjadi barang yang tengah amat dirindukan bagi banyak Jakmania.

Diketahui bahwa tim berjuluk Macan Kemayoran itu belum mampu mengalahkan sang rival bebuyutan dalam lima pertemuan terakhir. Bahkan pada musim lalu, Persija Jakarta dikalahkan dua kali oleh skuad Pangeran Biru.