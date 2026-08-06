Jadwal Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya: Jam Tayang Siaran Langsung dan Live Streaming

JawaPos.com - Jadwal final Piala Presiden 2026 akan menjadi duel antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis (6/8). Meski hanya bertajuk pramusim, kedua tim bertekad untuk mengakhiri turnamen dengan gelar juara untuk menaikkan mental skuad sebelum terjun di Super League.
Persib Bandung masih meneruskan performa gemilang setelah menjadi juara liga pada musim lalu dengan sukses lolos ke final Piala Presiden 2026. Tanpa para pemain yang dipanggil ke tim nasional Indonesia seperti Marc Klok, Thom Haye, Sandy Walsh, hingga Eliano Reijnders, Maung Bandung masih tetap perkasa di ajang ini.
Anak asuh Igor Tolic sukses sapu bersih tiga kemenangan di fase grup melawan Arema FC, Tampines Rovers, dan DPMM FC. Bahkan pada babak semifinal, Persija Jakarta ditaklukkan dengan skor 2-1 melalui gol Uilliam Baros dan Balsa Sekulic.
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Jika sukses menjuarai Piala Presiden 2026, maka akan menjadi trofi kedua Persib Bandung setelah sebelumnya diraih pada tahun 2015.
Sementara itu Persebaya juga sama seperti Persib dengan sukses meraih tiga kemenangan di fase grup. Persija, PSMS, dan juara bertahan Port FC dikandaskan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Di babak semifinal, Derby Jawa Timur harus dilakoni dengan bertemu Arema FC. Gol tunggal yuran Fernandes sukses mengantarkan The Green Force melaju ke partai puncak.
Persib (4-3-3): Teja Paku Alam; Gabriel Mutombo, Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Ikhwan Tanamal; Luciano Guaycochea, Gakuto Notsuda, Adam Alis; Luca Menalo, Uilliam Barros, Balsa Sekulic
Persebaya (4-3-3): Ernando Ari; Catur Pamungkas, yuran Fernandes, Risto Mitrevski, Jefferson; Rachmat Irianto, Toni Firmansyah, Diogo; Malik Risaldi, Miguel Angelo, yann Kevin
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Persib vs Persebaya
Kamis, 6 Agustus 2026
Jam Kick off: 20.00 WIB
Siaran Langsung: Indosiar
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