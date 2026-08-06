Igor Tolic Bongkar Taktik Persebaya Surabaya! Persib Bandung Siap Hadapi Final Piala Presiden 2026

Igor Tolic membeberkan gaya main Persebaya Surabaya jelang final Piala Presiden 2026 kontra Persib Bandung. (Persib)
JawaPos.com — Pelatih Persib Bandung Igor Tolic membocorkan gaya main Persebaya Surabaya jelang final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) pukul 20.00 WIB.
Menurut Tolic, Green Force mengandalkan low block, pertahanan disiplin, serangan balik cepat, dan bola mati yang bisa menghukum kesalahan lawan.
Tolic menilai karakter permainan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya memiliki sejumlah kemiripan, terutama dalam menjaga pertahanan dan memanfaatkan ruang melalui transisi.
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Karena itu, pertandingan final diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki pendekatan permainan yang mengutamakan organisasi pertahanan.
"Persebaya punya banyak pemain berbahaya. Mereka juga memainkan low block dan serangan balik yang sangat bagus. Mereka tidak membuat kesalahan, tapi ketika Anda melakukannya, mereka akan menghukum Anda," ujar Tolic.
Tolic menilai serangan balik menjadi salah satu senjata utama Persebaya Surabaya yang harus diantisipasi Persib Bandung.
Ketika lawan kehilangan bola atau membuat kesalahan dalam membangun serangan, Green Force dinilai memiliki kemampuan untuk langsung memanfaatkan ruang yang tersedia.
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Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti kualitas Persebaya Surabaya ketika mendapatkan situasi bola mati.
Menurut Tolic, Green Force memiliki pemain yang mampu mencetak gol melalui set pieces sehingga Persib Bandung tidak boleh memberikan kesempatan mudah di sekitar kotak penalti.
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