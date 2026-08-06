Persib Bandung Favorit Final Piala Presiden 2026, Bernardo Tavares: Persebaya Surabaya Tak Gentar!

Bernardo Tavares menegaskan Persebaya Surabaya siap memberikan perlawanan terbaik saat menghadapi Persib Bandung di final Piala Presiden 2026. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya siap menghadapi Persib Bandung pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026), meski sang lawan berstatus favorit.
Pelatih Bernardo Tavares tetap percaya diri Green Force mampu memberikan perlawanan terbaik dan berjuang memperebutkan gelar juara.
Persebaya Surabaya melaju ke partai puncak setelah menyingkirkan Arema FC dengan kemenangan 1-0 pada semifinal. Sementara itu, Persib Bandung memastikan tiket final setelah menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1.
Bernardo Tavares menilai Persib Bandung merupakan salah satu tim dengan kualitas terbaik di Indonesia, terutama karena memiliki kedalaman skuad yang sangat kuat.
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Pelatih asal Portugal tersebut melihat hampir setiap lini Persib Bandung dihuni pemain berkualitas, sehingga tantangan besar menanti Persebaya Surabaya di partai final.
"Persib adalah juara Super League dalam tiga musim terakhir dan memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Jika melihat komposisi pemain mereka, seolah-olah mereka bisa membentuk tiga tim yang sama kuat," ujar Coach Tavares.
Penilaian tersebut membuat Persib Bandung layak disebut sebagai favorit dalam pertandingan final Piala Presiden 2026.
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Namun, status unggulan di atas kertas tidak membuat Bernardo Tavares menganggap peluang Persebaya Surabaya sudah tertutup sebelum pertandingan dimainkan.
Bernardo Tavares menegaskan Persebaya Surabaya tidak datang ke final dengan rasa minder meski Persib Bandung memiliki rekam jejak dan komposisi skuad yang mengesankan.
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