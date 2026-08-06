Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Final Piala Presiden 2026

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya bertemu pada final Piala Presiden 2026 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8/2026) pukul 20.00 WIB. (Piala Presiden)
JawaPos.com — Persib Bandung vs Persebaya Surabaya menjadi laga final Piala Presiden 2026 yang digelar di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8/2026) pukul 19.30 WIB, dengan pertandingan dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan live streaming resmi Vidio.
Duel Persib Bandung vs Persebaya Surabaya menjadi partai yang paling ditunggu setelah kedua tim sama-sama melewati semifinal dengan kemenangan.
Persib Bandung menyingkirkan Persija Jakarta 2-1, sedangkan Persebaya Surabaya mengalahkan Arema FC 1-0.
Persib Bandung dan Persebaya Surabaya kini tinggal selangkah lagi untuk mengangkat trofi Piala Presiden 2026 setelah tampil konsisten sepanjang turnamen.
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Pertandingan final di Stadion I Wayan Dipta menjadi kesempatan bagi kedua klub untuk menutup perjalanan mereka dengan gelar juara.
Persib Bandung datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta pada semifinal. Hasil tersebut menjaga catatan sempurna Maung Bandung sekaligus mengantarkan mereka ke partai puncak Piala Presiden 2026.
Di sisi lain, Persebaya Surabaya melaju ke final setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Arema FC. Gol Yuran Fernandes pada menit 45+8 menjadi pembeda sekaligus memastikan Green Force mendapatkan tiket ke partai puncak.
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Perjalanan kedua tim menuju final membuat duel ini semakin menarik. Persib Bandung dan Persebaya Surabaya sama-sama menunjukkan permainan kompetitif sejak fase grup hingga semifinal.
Final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya berlangsung pada Kamis, 6 Agustus 2026. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
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