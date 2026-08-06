Prediksi Singapura vs Timnas Indonesia, Garuda Wajib Kerja Keras demi Lolos Semifinal Piala AFF 2026

Pesepak bola Timnas Indonesia Mitchell Lee Baker berebut bola udara dengan pemain Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga pamungkas Grup A Piala AFF 2026. Kemenangan jadi harga mati yang harus diraih skuad Garuda jika ingin lolos ke babak semifinal.
Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8) dengan kick-off pukul 20.00 WIB. Ini menjadi pertandingan pamungkas bagi kedua kesebelasan, karena memperebutkan tiket lolos semifinal.
Timnas Indonesia bisa dibilang dalam situasi hidup mati dalam laga tersebut. Bagi skuad Garuda, tidak ada cara selain mengunci tiga poin untuk bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026.
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Pasalnya, Timnas Indonesia harus merosot ke posisi ketiga usai menelan kekalahan dari Vietnam 0-3 pada laga ketiga Grup A. Skuad Garuda saat ini mengoleksi enam poin, terpaut satu angka saja dari Vietnam dan Singapura yang menempati dua teratas klasemen grup.
“Saya kira merupakan pertandingan yang tidak mudah ya untuk dilalui Indonesia. Jadi saya kira, Indonesia harus berjuang keras untuk bisa memenangkan pertandingan itu, karena hanya dengan kemenangan Indonesia bisa lolos ke babak semifinal,” ucap pengamat sepak bola nasional, Kesit Budi Handoyo, saat dihubungi JawaPos.com, dikutip Kamis (6/8/2026).
Menurut Kesit, Singapura saat ini Singapura sedikit di atas angin karena bermain di kandang sendiri dan hanya butuh hasil imbang saja. Skuad berjuluk The Lions itu diprediksi bakal mati-matian untuk bisa menahan Skuad Garuda.
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“Singapura bisa dibilang jauh lebih berpeluang, karena mereka tampil di kandang sendiri, dan hanya satu poin yang mereka butuhkan gitu. Pasti mereka akan memanfaatkan peluang tersebut ya untuk mati-matian untuk jangan sampai kalah melawan Indonesia,” terang Kesit.
Lebih lanjut, Kesit mengatakan bahwa Timnas Indonesia harus kerja ekstra menghadapi Singapura. Pasalnya, tuan rumah memiliki pertahanan yang kuat. Hal itu terbukti ketika The Lions secara mengejutkan berhasil menahan imbang Vietnam tanpa gol di Stadion Nasional My Dinh, Vietnam, pada Jumat (31/7).
“Singapura punya pertahanan yang bagus, punya pertahanan yang kuat. Terbukti mereka mampu menahan imbang Vietnam tanpa gol. Dan ini yang harus dipecahkan oleh Indonesia untuk bagaimana caranya kemudian kelebihan Indonesia dalam mencetak gol bisa ditunjukkan dalam laga tersebut,” ungkap Kesit.
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