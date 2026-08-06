Syarat Timnas Indonesia Lolos ke Piala AFF 2026: Skuad Garuda Wajib Menang Lawan Singapura!

JawaPos.com - Timnas Indonesia terancam tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Hanya ada satu syarat bagi Skuad Garuda untuk lolos, yakni mengunci kemenangan saat menghadapi Singapura di laga terakhir Grup A.

Timnas Indonesia dihadapkan dengan situasi sulit setelah menelan kekalahan dari Vietnam pada laga ketiga Grup A. Tampil di hadapan ribuan pendukungnya sendiri di Stadion Pakansari, Bogor, Skuad Garuda justru malah kalah telak 0-3 dari The Golden Star Warriors - julukan Timnas Vietnam.

Kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia merosot ke posisi ketiga klasemen sementara Grup A dengan koleksi enam poin, terpaut satu angka saja dari Vietnam dan Singapura yang menghuni posisi dua teratas. Maka itu, nasib Skuad Garuda di ujung tanduk, apalagi mereka akan menghadapi The Lions - julukan Timnas Singapura- di laga terakhirnya.

Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Singapura di Stadion Jalan Besar pada Jumat (7/8/2026) besok. Sesuai jadwal, kick-off laga pamungkas itu akan berlangsung pada pukul 20.00 WIB.

Dengan situasi yang ada di Grup A, Timnas Indonesia hanya punya satu cara untuk mengunci ke babak semifinal Piala AFF 2026. Armada John Herdman wajib mengunci kemenangan pada laga tandang menghadapi Singapura.

Tambahan tiga poin praktis akan membuat Timnas Indonesia mengoleksi sembilan poin, melewati Singapura yang mengemas tujuh poin. Jika skema itu berjalan mulus, Skuad Garuda dipastikan lolos ke semifinal. Namun masih menunggu laga VIetnam kontra Kamboja, untuk menentukan lolos sebagai juara atau runner-up Grup A.

Sementara, jika pertandingan besok berujung imbang, selesai sudah kiprah Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Sebab, tambahan satu poin akan membuat Skuad Garuda finis dengan tujuh poin, sementara Singapura delapan poin.

Di sisi lain, Vietnam yang sedang mengemas tujuh poin berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Skuad The Golden Star Warriors punya selisih gol +10. Kemudian mereka juga akan menghadapi Kamboja di laga terakhir, yang di atas kertas tidak diunggulkan.