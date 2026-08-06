Nonton Gratis! Jadwal dan Link Live Streaming Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

Pesepak bola Timnas Indonesia berebut bola udara dengan pemain Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com — Timnas Indonesia menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Kallang, Jumat (7/8/2026) pukul 20.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi laga hidup mati bagi Skuad Garuda karena kemenangan diperlukan untuk mengamankan tiket semifinal setelah Indonesia berada di posisi ketiga dengan enam poin.
Indonesia sebelumnya sempat berada di jalur positif setelah mengalahkan Kamboja dan Timor Leste.
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Namun, kekalahan telak 0-3 dari Vietnam membuat posisi pasukan John Herdman berada dalam tekanan menjelang pertandingan penentuan.
Kemenangan menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia karena tambahan tiga poin akan membuat koleksi mereka menjadi sembilan poin.
Dengan jumlah tersebut, Indonesia otomatis melewati Singapura yang saat ini mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.
Situasi klasemen Grup A membuat hasil imbang tidak cukup untuk memastikan kelolosan Timnas Indonesia.
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Jika hanya mendapatkan satu poin, Indonesia mengumpulkan tujuh poin dan peluang lolos sangat kecil karena Singapura memiliki keunggulan head to head saat kedua tim memiliki jumlah poin sama.
Posisi akhir Indonesia juga dipengaruhi pertandingan Vietnam melawan Kamboja yang digelar bersamaan. Vietnam dan Singapura sama-sama mengoleksi tujuh poin, sehingga hasil pertandingan lain ikut menentukan posisi akhir Grup A.
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