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Andika Rachmansyah
Senin, 27 Juli 2026 | 02.01 WIB

Adhyaksa FC Resmi Ganti Nama Jadi Isen Mulang FC Jelang Super League 2026/2027, Latihan Perdana di Ancol Jakarta

Klub promosi Adhyaksa FC resmi berganti nama menjadi Isen Mulang FC menjelang Super League 2026/2027. Nama yang berarti "pantang mundur" itu dipilih untuk membangun identitas sepak bola Kalimantan Tengah dan akan disahkan melalui Kongres PSSI pada Agustus mendatang. (Dok. IST) - Image

Klub promosi Adhyaksa FC resmi berganti nama menjadi Isen Mulang FC menjelang Super League 2026/2027. Nama yang berarti "pantang mundur" itu dipilih untuk membangun identitas sepak bola Kalimantan Tengah dan akan disahkan melalui Kongres PSSI pada Agustus mendatang. (Dok. IST)

JawaPos.com – Klub promosi Adhyaksa FC melakukan gebrakan jelang bergulirnya Super League 2026/2027. Klub yang akan bermarkas di Kalimantan Tengah itu resmi berganti nama menjadi Isen Mulang FC.

Keputusan mengganti nama tersebut diambil setelah melalui diskusi panjang serta mempertimbangkan arahan dan masukan dari sejumlah tokoh di Provinsi Kalimantan Tengah. Nama baru itu telah disepakati untuk didaftarkan ke PSSI.

Isen Mulang merupakan bahasa daerah Kalimantan Tengah yang berarti "pantang mundur". Pemilihan nama tersebut dilakukan untuk membangun identitas sepak bola Kalimantan Tengah. Pergantian nama itu selanjutnya akan disahkan melalui Kongres Biasa PSSI pada Agustus 2026.

"Nama Isen Mulang FC tepat untuk membangun identitas sepak bola Kalimantan Tengah. Isen Mulang merupakan bahasa daerah yang memiliki arti 'pantang mundur'," ujar Presiden klub, Eko Setyawan, dalam keterangan resminya, Minggu (26/7/2026).

"Nama ini sudah kami ajukan ke PSSI untuk selanjutnya disahkan dalam Kongres PSSI bulan Agustus mendatang," sambungnya.

Gubernur Kalteng Sambut Positif

Rencana pergantian nama Adhyaksa FC mendapat sambutan positif dari Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.

Ia meyakini penggunaan nama berbahasa lokal akan membuat klub tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah sekaligus membangkitkan semangat pesepak bola daerah.

"Ini nama yang bagus karena berasal dari bahasa lokal yang artinya pantang menyerah. Kita harapkan tim ini nantinya menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dan mampu memantik semangat para pesepak bola lokal," ujarnya.

Matangkan Persiapan Jelang Super League

Menjelang bergulirnya Super League 2026/2027, Isen Mulang FC terus mematangkan persiapan melalui pemusatan latihan di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Latihan berlangsung di dua lokasi, yakni Lapangan Latihan Jakarta International Stadium (JIS) dan Lapangan Pasir Ancol.

Editor: Hendra
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