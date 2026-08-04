Java United Resmi Berkandang di Stadion Jatidiri Semarang

Stadion Jatidiri, Semarang, akan menjadi kandang dari Java United. (Nur Chamim/ Jawa Pos Radar Semarang)
JawaPos.com - Malut United berganti nama menjadi Java United FC dan memindahkan kandangnya dari Ternate di Maluku Utara ke Semarang di Jawa Tengah, tepatnya Stadion Jatidiri, sebagai strategi jangka panjang untuk lebih profesional, kompetitif, dan berkelanjutan.
Presiden Java United FC Sofyan Lestaluhu saat dihubungi dari Ambon, Selasa, mengatakan perubahan identitas dan domisili klub ini memperoleh persetujuan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui Kongres Biasa pada 3 Agustus 2026.
"Keputusan perubahan nama dan markas tim telah melalui pertimbangan matang dari manajemen dengan tujuan membangun klub yang semakin profesional dan berkelanjutan," kata Sofyan.
Transformasi ini adalah bagian dari visi jangka panjang klub untuk berkembang menjadi organisasi sepak bola modern yang konsisten berada di liga elite sepak bola Indonesia.
"Maluku Utara akan tetap menjadi bagian dari perjalanan kami. Perubahan ini bukan akhir, melainkan perwujudan yang lebih besar dari visi dan misi klub terhadap pengembangan sepak bola nasional," kata Sofyan.
Ia mengapresiasi warga Maluku Utara, pemerintah daerah, suporter, sponsor, dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola yang telah mendukung perjalanan klub ini sejak awal berdiri.
Sofyan menegaskan kehadiran Java United FC di Semarang tidak akan mengambil alih identitas dan posisi klub lain yang telah lebih dahulu berkembang di Jawa Tengah.
Klub ini juga memperkenalkan julukan baru Laskar Kepodang Emas, yang terinspirasi dari burung kepodang emas sebagai salah satu ikon Provinsi Jawa Tengah.
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