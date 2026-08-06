Jadwal dan Siaran Langsung Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Kick-off Jam 8 Malam

Pesepak bola Timnas Indonesia mencoba melewati pemain Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup mati menghadapi Singapura di laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Berikut jadwal pertandingan pamungkas tersebut.
Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Singapura di Stadion Jalan Besar pada Jumat, 7 Agustus 2026. Sesuai jadwal, kick-off pertandingan tersebut berlangsung pada pukul 20.00 WIB.
Laga krusial Singapura vs Timnas Indonesia akan disiarkan langsung di stasiun televisi nasional RCTI. Selain itu, pertandingan ini juga dapat dinikmati lewat kanal YouTube YB atau aplikasi Vision+.
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Timnas Indonesia saat ini dalam situasi yang tidak ideal usai menelan kekalahan kandang 0-3 dari Vietnam pada Senin (3/8) lalu. Kekalahan tersebut membuat Skuad Garuda merosot ke posisi ketiga klasemen sementara Grup A dengan raihan enam poin.
Timnas Indonesia terpaut satu angka saja dari Vietnam dan Singapura yang duduk di posisi dua teratas. Mengingat hanya ada dua tim saja yang berhak melaju ke semifinal, artinya Skuad Garuda wajib mengunci kemenangan saat bertandang ke markas The Lions - julukan Timnas Singapura.
Pengamat sepak bola nasional, Kesit Budi Handoyo, mengungkapkan Timnas Indonesia harus kerja keras dalam pertandingan besok. Sebab, tidak ada cara lain selain mengunci kemenangan atas Singapura jika Skuad Garuda ingin lolos ke semifinal.
“Saya kira merupakan pertandingan yang tidak mudah ya untuk dilalui Indonesia. Jadi saya kira, Indonesia harus berjuang keras untuk bisa memenangkan pertandingan itu, karena hanya dengan kemenangan Indonesia bisa lolos ke babak semifinal,” kata Kesit saat dihubungi JawaPos.com, dikutip Kamis (6/8/2026).
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Kesit berharap, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah melakukan evaluasi guna menambal titik lemah skuadnya demi menaklukkan Singapura. Dia juga mengingatkan kepada pelatih asal Inggris itu agar menurunkan komposisi pemain terbaiknya dalam laga krusial tersebut.
“Semoga saja dengan dengan kekalahan kemarin Indonesia sudah bisa mengoreksi di mana letak kekurangannya, kemudian bisa bangkit di pertandingan terakhir lawan Singapura,” ujarnya.
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