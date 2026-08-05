Final Piala Presiden, Bernardo Tavares Sebut Persib Favorit tetapi Persebaya Tetap Optimistis

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menatap laga final Piala Presiden 2026 dengan penuh keyakinan. Green Force harus menghadapi lawan yang dinilai sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia, Persib Bandung.
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui kualitas Maung Bandung. Tapi dia menegaskan, timnya tidak akan datang ke partai puncak dengan rasa minder.
Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis (6/8). Pertandingan ini mempertemukan Persib vs Persebaya, tim yang tampil konsisten sepanjang turnamen pramusim.
Persebaya melangkah ke final setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0 di babak semifinal. Sementara itu, Persib Bandung memastikan tempat di partai puncak usai menyingkirkan Persija Jakarta dengan kemenangan 2-1.
Menjelang laga penentuan tersebut, Bernardo Tavares memberikan apresiasi terhadap kualitas yang dimiliki Persib.
Menurut pelatih asal Portugal itu, kedalaman skuad yang dimiliki tim asuhan Igor Tolić menjadi salah satu keunggulan terbesar Maung Bandung.
Dia menilai Persib memiliki banyak pemain berkualitas di setiap posisi sehingga mampu menjaga performa tim meski melakukan rotasi.
Tidak hanya itu, status sebagai juara Super League dalam tiga musim terakhir membuat Persib layak dianggap sebagai tim favorit.
"Persib adalah juara Super League dalam tiga musim terakhir dan memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Jika melihat komposisi pemain mereka, seolah-olah mereka bisa membentuk tiga tim yang sama kuat," ujar Tavares.
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